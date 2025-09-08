El esfuerzo diplomático de Estados Unidos por mediar un cese del fuego para Gaza entre el grupo de resistencia palestino Hamás e Israel vuelve a enfrentar desafíos. Y silencios. Aunque Hamás, tras recibir la propuesta de Washington, respondió que está dispuesto a sentarse a negociar de inmediato, desde Tel Aviv hubo una reacción más reservada, con las usuales evasivas que se han reiterado en estos 23 meses de genocidio. Casi en simultáneo, Israel Katz, ministro de Defensa israelí, volvió a hacer uso de su retórica bélica y este lunes aseguró que intensificará los bombardeos sobre la Ciudad de Gaza como “un poderoso huracán”.

A través de un comunicado en Telegram, Hamás detalló este domingo que había “recibido algunas ideas de la parte estadounidense a través de mediadores para alcanzar un acuerdo de alto el fuego”. En esa línea señaló que recibe positivamente cualquier iniciativa que apoye los “esfuerzos para detener la agresión contra nuestro pueblo”. Por eso expresó su disposición a “sentarse inmediatamente a la mesa de negociaciones para discutir la liberación de todos los prisioneros a cambio de una declaración clara del fin de la ofensiva y la retirada completa” de las fuerzas israelíes de Gaza.

Asimismo, Hamás ya había aceptado la formación de un comité palestino independiente para gestionar los asuntos administrativos del enclave. Por lo que exigió que Israel garantice su compromiso con lo que se acuerde bajo el pacto, “para evitar la repetición de experiencias pasadas en las que se alcanzaron acuerdos pero luego fueron rechazados o anulados”.

Justamente, Hamás mencionó que desde el 18 de agosto había aceptado una propuesta hecha por los mediadores Egipto y Qatar, basada en un plan del enviado especial de EE.UU. Steve Witkoff, pero “la ocupación israelí no ha respondido hasta el momento, aunque ha continuado con su campaña de masacres y limpieza étnica”. El grupo también dijo que “permanece en contacto constante con los mediadores para desarrollar estas ideas en un acuerdo integral que satisfaga las demandas de nuestro pueblo”.

La respuesta de Israel





Por su parte, Israel respondió señalando que está “considerando seriamente” el acuerdo propuesto por Washington, a pesar de que horas antes el domingo el mismo presidente de EE.UU ., Donald Trump, aseguró que Tel Aviv ya había aceptado el plan de tregua. El mandatario incluso le había pedido a Hamás que diera una respuesta positiva.

"¡Todos quieren que los rehenes vuelvan a casa! ¡Todos quieren que esta guerra termine!", escribió Trump en su plataforma de redes Truth Social. "Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte". Y luego lanzó un aviso al grupo palestino: "He advertido a Hamás sobre las consecuencias de no aceptar. Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra!".

Pero la información desde Tel Aviv parece ser diferente. Tras la declaración de la Oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu acerca de que se está considerando la propuesta, la emisora pública israelí KAN y el Canal 12 reportaron que el plan de tregua incluye “cambios fundamentales en comparación con las propuestas anteriores”.

La iniciativa plantea la liberación de los 48 rehenes israelíes, incluidos los fallecidos, en el primer día de la tregua, a cambio de miles de prisioneros palestinos, entre ellos cientos con largas condenas, indicó el canal.

También exige que Tel Aviv detenga la ofensiva que lanzó hace tres semanas para ocupar la Ciudad de Gaza e inicie negociaciones inmediatas, dirigidas por el propio Trump, para poner fin a las hostilidades.

Sin embargo, la falta de voluntad desde Israel hace temer que esta propuesta acabe como tantas otras: rechazadas por Netanyahu. El primer ministro israelí suele descartar los planes de tregua para insistir en cambio en acuerdos parciales que, por lo general, le permiten retrasar e imponer nuevas condiciones en cada etapa de las negociaciones.

“Un poderoso huracán impactará los cielos de la Ciudad de Gaza”





En medio de la amplia operación militar que Tel Aviv ha desplegado para reocupar la Ciudad de Gaza , el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió intensificar los bombardeos contra esta región. Al punto de decir este lunes que un “poderoso huracán” impactaría los cielos de la ciudad. “Hoy, un poderoso huracán impactará los cielos de la Ciudad de Gaza, y los techos de las torres del terror temblarán”, afirmó en X.

Desde el pasado viernes, el ejército israelí comenzó a bombardear edificios de varios pisos que albergaban a cientos de desplazados, bajo la justificación de que estaba apuntando contra infraestructuras de Hamás. Katz dijo que las acciones del Ejército "continúan según lo planeado y ahora se preparan para ampliar la maniobra".

Horas antes este lunes, el ministro ya había amenazado a Hamás al exigirle que libere a todos los rehenes y entregue las armas o se enfrente a la destrucción de Gaza y su propia aniquilación. “Esta es una advertencia final” para Hamás, escribió, “liberen a los rehenes y depongan sus armas, o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados”.

Rechazando tajantemente declaraciones de este talante, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, sostuvo que está "horrorizado" por el uso de la retórica genocida de parte de altos funcionarios israelíes.

"La matanza masiva de civiles palestinos por parte de Israel en Gaza; su inflicción de sufrimiento indescriptible y destrucción generalizada... y su comisión de crímenes de guerra tras crímenes de guerra, conmocionan la conciencia mundial", declaró Turk durante su discurso en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.