Las relaciones diplomáticas entre Türkiye y Ecuador, establecidas el 21 de septiembre de 1950, llegan a un hito significativo: los primeros 75 años de un camino compartido en cooperación. Y, para conmemorar el aniversario, se inauguraron este miércoles las áreas restauradas de la Academia Diplomática Galo Plaza Lasso en Quito, un esfuerzo que se ejecutó a través de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA).

El proyecto, que representa otra iniciativa significativa en Ecuador impulsada por la Embajada de Türkiye en Quito, permitirá que los nuevos diplomáticos ecuatorianos cuenten con las facilidades necesarias para el adecuado desenvolvimiento de sus actividades de formación profesional. En ese sentido, las áreas renovadas incluyen una sala de uso múltiple, aula contigua y la biblioteca.

A la ceremonia de inauguración asistieron la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld y la embajadora de Türkiye en Quito, Makbule Basak Yalcin. Durante su intervención, Yalcin subrayó que la modernización de la Academia Diplomática “no es solo un proyecto de asistencia técnica, sino un verdadero regalo del corazón de la diplomacia turca para la diplomacia ecuatoriana en un año importante”. Y agregó que los espacios renovados de la academia “ofrecerán las mejores condiciones para el entrenamiento de quienes representarán al Ecuador en el mundo”.

Por su parte, Sommerfeld expresó su gran satisfacción por la celebración del aniversario número 75 de las relaciones bilaterales, señalando que la Academia Diplomática es el lugar ideal para conmemorar esta ocasión. En esa línea dijo que los “fuertes lazos de cooperación y comercio caracterizan la relación bilateral con Türkiye”. “Agradezco la gestión y entusiasmo de la embajadora de Türkiye, Makbule Basak Yalcın, en el desarrollo de esta iniciativa y el apoyo decidido de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA) en su consecución”, agregó la ministra.