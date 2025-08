Cristina también se emociona con cada entrega: “Ver la manta terminada, saber que cada cuadro fue hecho por alguien distinto con un mismo fin, ayudar, eso tiene mucho valor”, afirma.

La única constancia: el compromiso



El proyecto no tiene metas fijas ni fechas límite. Tejen cuando pueden, entregan cuando las mantas están listas. La única constante es el compromiso de cada una de las tejedoras con ayudar a otras personas.

Este año, el frío las sorprendió con las agujas aún en movimiento. Cuando comenzaron a organizarse y a tejer los primeros cuadraditos, el frío ya se había instalado en San Luis. A pesar del entusiasmo, el tiempo jugaba en contra. Las primeras mantas llegaron a destino en plena temporada invernal, pero ahora proyectan con más previsión.

“Nos agarró el frío empezando tarde, por eso ya estamos pensando en tejer durante el verano para llegar con stock al invierno que viene”, dice Ana.

Ubicada en el corazón de Argentina, la provincia de San Luis se caracteriza por un clima con estaciones bien definidas. Los veranos son cálidos y secos, y en los inviernos las temperaturas descienden por debajo de los 0 grados Celsius. El frío comienza a sentirse desde mayo y se extiende hasta agosto, marcando una temporada invernal especialmente dura.

Un espacio para crear, compartir y multiplicar



Bendita Trama no solo dona mantas. También ofrece talleres gratuitos y de pago de crochet, macramé, bordado mexicano y pintura decorativa, para todo tipo de público. Allí, además de aprender técnicas, se comparten historias de vida.

“El espacio es terapéutico, viene gente con distintas realidades y encuentra en el arte una forma de desestresarse, es como una catarsis colectiva”, explica Cristina.

La pasión por el tejido forma parte del día a día de Cristina y Ana. Lo hacen en sus casas, en encuentros con otras mujeres, e incluso cuando viajan.

Ambas coinciden en que tejer también les dio una nueva rutina, más conectada con lo que disfrutan hacer. Para ellas, el tejido no es una carga, sino un espacio de placer, calma y entrega. Y, aunque el compromiso es grande, encuentran el apoyo necesario en sus familias.

Si bien no todas sus hijas comparten la misma pasión, las acompañan y respetan el trabajo que hacen. “Mi hija me dice: ‘Otra vez llevás el tejido de vacaciones’, pero me apoya. Me impulsa”, dice Ana, entre risas.

Cristina agrega: “Cada una aporta desde su lugar. Mi hija no teje, pero cocina para ayudar, somos un equipo”.

El mensaje es claro: ayudar es posible desde lo que cada uno sabe hacer. Coser, cocinar, levantar una pared, acompañar a otros, para las hermanas Maure todo suma.

El deseo de Cristina y Ana no se limita a su entorno. Sueñan con que este gesto íntimo que comenzó entre dos hermanas se multiplique en otros rincones del país. “Ojalá que en cada ciudad haya gente que se anime a tejer una manta para quien lo necesita”, dicen, con el deseo de que otras personas de Argentina y el mundo se contagien con esta iniciativa.

Para ellas, la idea no es tener protagonismo, sino contagiar esa voluntad de ayudar desde lo que cada uno sabe hacer. Porque en tiempos de crisis, tejer también puede ser una forma de resistir y acompañar.

“Es muy satisfactorio ayudar sin esperar nada a cambio, es lo que nos enseñaron nuestros padres y abuelos, es lo que nos sostiene”, afirma Cristina.

En un país golpeado por la crisis económica, donde miles de personas pasan las frías noches de invierno sin abrigo, estas mujeres demuestran que la solidaridad también se puede tejer.