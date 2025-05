Il parlamento ungherese ha approvato un disegno di legge che avvierà il processo di ritiro del paese dalla Corte Penale Internazionale (CPI), un processo che durerà un anno. Il governo del Primo Ministro Viktor Orban ha dichiarato che la CPI è diventata "politica".

L'annuncio è stato fatto il 3 aprile, poco dopo l'arrivo in Ungheria del leader israeliano Benjamin Netanyahu per una visita di Stato, una rara trasferta all'estero in aperta sfida a un mandato di arresto emesso dalla CPI. La Presidenza dell'Assemblea degli Stati Parte della CPI ha espresso preoccupazione per questa decisione.

La Corte Penale Internazionale è stata istituita più di vent'anni fa per perseguire coloro accusati di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Tuttavia, il mese scorso Orban ha affermato che la CPI "non è più un tribunale imparziale, un tribunale dello stato di diritto, ma piuttosto un tribunale politico."

L'Ungheria ha respinto l'idea di arrestare il primo ministro israeliano e ha definito il mandato "sfacciato".

Un punto di svolta con l'arresto di Netanyahu

L'Ungheria è un membro fondatore della CPI e ha ratificato il documento fondativo nel 2001. Tuttavia, la legge non è mai stata promulgata. Il disegno di legge per il ritiro dalla CPI è stato approvato martedì con 134 voti favorevoli e 37 contrari.

"L'Ungheria respinge fermamente l'uso delle organizzazioni internazionali — in particolare dei tribunali penali — come strumenti di influenza politica," si legge nel disegno di legge, presentato dal Vice Primo Ministro Zsolt Semjen, sul sito web del parlamento.

Netanyahu ha definito la decisione dell'Ungheria di lasciare la CPI una "decisione coraggiosa e di principio".

Il primo ministro israeliano è oggetto di un mandato di arresto della CPI per presunti crimini di guerra a Gaza, mentre Israele espande la sua operazione militare nell'enclave palestinese. Netanyahu ha negato le accuse.

Il ritiro di un paese dalla CPI entra in vigore un anno dopo che il Segretario Generale delle Nazioni Unite riceve una notifica scritta della decisione.