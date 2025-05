La polizia della Corea del Sud ha annunciato di aver avviato un'indagine contro il Presidente Yoon Suk Yeol con l'accusa di "insurrezione", un reato che supera l'immunità presidenziale e prevede la pena di morte, a seguito di una denuncia presentata dall'opposizione.

Il Centro Nazionale per le Indagini dell'Agenzia di Polizia Nazionale sta esaminando il caso, come confermato dal suo capo Woo Jong-soo durante un’audizione parlamentare giovedì, in cui ha dichiarato: "Il caso è stato registrato".

Yoon Suk Yeol ha cercato di rimanere al potere nonostante lo shock globale provocato dalla sua dichiarazione di legge marziale. Il suo partito ha annunciato che si opporrà a qualsiasi tentativo di impeachment.

Martedì sera, il Presidente ha sospeso l’amministrazione civile e ha inviato soldati ed elicotteri al Parlamento, ma i deputati hanno respinto la misura con una notte di proteste e tensioni, costringendolo a fare marcia indietro.

In risposta, l'opposizione ha rapidamente presentato una mozione di impeachment, accusando Yoon di aver "violato gravemente la Costituzione e la legge". Secondo l’agenzia Yonhap, il voto sulla mozione si terrà sabato alle 19:00 ora locale.

Effetti economici limitati

Mentre la Corea del Sud attraversa questo periodo di incertezza politica, la Borsa di Seul ha continuato a perdere terreno giovedì, sebbene il won si sia stabilizzato.

Le preoccupazioni crescono anche per l'eventuale ritorno di Donald Trump il mese prossimo e la possibilità di una ripresa della sua politica commerciale aggressiva, che potrebbe colpire l’economia sudcoreana.

Tuttavia, gli analisti vedono segnali di ottimismo:

"Il ritiro rapido della legge marziale dimostra la resilienza delle istituzioni sudcoreane", hanno dichiarato gli esperti di Fitch Solutions BMI.

Al momento, si prevedono effetti limitati sull'economia e sui mercati finanziari, grazie alla rapida risposta della Banca Centrale della Corea del Sud e del Ministero delle Finanze, che hanno rassicurato gli investitori.

La banca centrale ha confermato la volontà di aumentare la liquidità a breve termine e stabilizzare i mercati valutari, contribuendo a mantenere sotto controllo i rischi sul won.

Nel mercato azionario, l'indice Kospi di Seul è sceso dello 0,3%, una perdita più contenuta rispetto al calo di oltre l'1% registrato mercoledì.

Il won ha leggermente recuperato terreno rispetto al dollaro, stabilizzandosi intorno a 1.415, dopo aver subito un calo di circa il 3% all’inizio della crisi.