Verso la fine del 2024, la notevole espansione dei BRICS si distingue come la più grande storia geopolitica dell'anno.

I BRICS sono stati informalmente all'orizzonte della politica mondiale dalla metà degli anni 2000. Quest'anno, tuttavia, l'alba del blocco ha lasciato il posto a un'alba spettacolare, che promette un ordine mondiale multipolare più equo.

Il tutto è stato innescato da un aumento senza precedenti dei membri del blocco, della sua base di partner e del suo seguito a livello globale.

Significativamente, l'alba dei BRICS di quest'anno ha accelerato il tramonto dell'egemonia del G7 guidato dagli Stati Uniti nella politica mondiale.

Per coloro che si sono persi il cambio di marea che è rimasto sepolto sotto altri titoli - Gaza, Ucraina, elezioni statunitensi e Siria - il 2024 è un anno spartiacque per i BRICS.

Gli eventi dell'anno hanno dimostrato che l'ordine mondiale si sta finalmente spostando verso un panorama geopolitico equilibrato. Il 2024 potrebbe segnare la fine delle tendenze imperialiste di una piccola cricca di Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti.

L'anno ha posto le basi per un ordine mondiale aperto, giusto ed equo, guidato democraticamente da Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica - la formazione originale dei BRICS - e dai nuovi membri del blocco e dai nuovi Paesi partner.

Linea di demarcazione per i BRICS

Una semplice occhiata alla cronologia degli eventi mostra per quali motivi il 2024 rappresenta un punto di svolta per la politica mondiale.

Il 1° gennaio, altri quattro Paesi - Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iran ed Etiopia - sono entrate formalmente a far parte dei BRICS, facendo aumentare i membri del blocco da cinque a nove.

Il mese di ottobre ha segnato una nuova pietra miliare per il gruppo, quando i BRICS hanno invitato una dozzina di Paesi a diventare “Paesi partner”: Algeria, Bielorussia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakistan, Malesia, Nigeria, Thailandia, Uganda, Uzbekistan e Vietnam.

L'annuncio è stato fatto a margine del 16° vertice dei BRICS a Kazan, in Russia, a cui ha partecipato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

In modo significativo, alla Türkiye - membro chiave della NATO - è stato offerto anche lo status di partner BRICS. Nel frattempo Erdogan ha dichiarato che lo sviluppo dei legami della Türkiye con il gruppo BRICS non è un'alternativa agli impegni già esistenti, come l'adesione alla NATO e la candidatura all'UE.

Il ministro del Commercio turco Omer Bolat, confermando la proposta a metà novembre, ha dichiarato: “Per quanto riguarda lo status della Türkiye in merito all'adesione [ai BRICS], hanno offerto alla Türkiye lo status di partner. Questo [status di partner] è il processo di transizione nella struttura organizzativa dei BRICS”.

È chiaro che quest'anno molti Paesi si sono messi in fila per intraprendere un rapporto con i BRICS, alcuni come membri a pieno titolo e altri come Paesi partner.

Inoltre, già in precedenza è stato riferito che almeno 40 Paesi erano interessati ad aderire al blocco.

Due messaggi per l'Occidente

La storia della crescita dei BRICS è andata avanti. Due recenti sviluppi hanno ulteriormente sottolineato la volontà del blocco di apportare cambiamenti positivi in un mondo in cui si sta restringendo l'ombra imperialista dell'Occidente guidato dagli Stati Uniti.

Il primo è una mossa simbolica per creare un'alternativa globale al dollaro USA. L'altra è una spinta alla collaborazione internazionale per lo sviluppo dell'IA al di là della stretta cerchia occidentale.

Durante il vertice dei BRICS, che si è tenuto a Kazan nel 2024, i leader hanno presentato una simbolica “banconota BRICS”.

Le bandiere dei primi membri dei BRICS sono impresse sulla banconota. Sebbene non si tratti di una valuta funzionale, la presentazione ha segnato la vivace aspirazione dei BRICS a esplorare alternative al dollaro, spesso visto come uno strumento utilizzato dagli Stati Uniti per dominare l'economia mondiale.

Sebbene la realizzazione di una valuta BRICS appaia prematura, l'idea stessa indica l'aspirazione dei membri a trovare una via d'uscita dal dominio del dollaro.

In un contesto in cui si parla sempre più spesso di “de-dollarizzazione” del commercio internazionale, la presentazione della banconota dei BRICS ha sicuramente fatto arrabbiare alcuni membri del G7.

Soprattutto dopo il 23 ottobre, quando i BRICS hanno ufficialmente approvato il regolamento dei pagamenti transfrontalieri in valuta locale. Il blocco vuole creare un sistema economico che non si affidi a strumenti finanziari controllati dagli Stati Uniti come SWIFT, un meccanismo di pagamento occidentale.

Un altro sviluppo che difficilmente piacerà al G7 è avvenuto l'11 dicembre.

Putin, partecipando a una conferenza sull'intelligenza artificiale a Mosca, ha dichiarato che la Russia collaborerà con i BRICS e altre nazioni per sviluppare l'intelligenza artificiale. L'obiettivo dichiarato è quello di costruire un'alternativa alla tendenza prevalente degli Stati Uniti che cercano di dominare la nuova tecnologia.

G7 vs. BRICS: Una realtà che cambia

Visto che il BRICS sta rapidamente espandendo la sua impronta a livello mondiale, sorge spontanea la domanda: cosa significa veramente per il G7 perdere terreno nei confronti del BRICS?

La realtà che cambia è tanto triste per il G7 quanto entusiasmante per i BRICS.

Il G7, o Gruppo dei Sette, è un club de facto delle cosiddette sette economie più avanzate, che comprende Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Giappone e Italia. Comprende anche l'UE, un blocco economico di 27 Paesi europei.

Per anni, il G7 guidato da Washington ha dominato le relazioni internazionali e la narrazione economica e mediatica globale, riconoscendo raramente il contributo di altre potenze come Cina, Russia, Türkiye e India.

Oggi le dinamiche di potere sono cambiate. Il G7 sta perdendo progressivamente forza e consistenza, cosa impensabile fino a dieci anni fa. Nel 1990, la quota del G7 sul PIL globale era del 66% e rimase alta per diversi anni.

All'epoca, l'Occidente guidato dagli Stati Uniti poteva scatenare guerre arbitrarie, intervenire negli affari interni dei Paesi non allineati e dispiegare la Banca Mondiale e FMI nei Paesi poveri.

Le cose sono cambiate nel tempo. Nel 2022, la quota di PIL globale del G7 è scesa al 44%.

Si noti che dal ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan nel 2021, Washington non ha iniziato alcuna nuova guerra. Non ha dimostrato la capacità di risolvere pacificamente i conflitti e il caos in Ucraina, Gaza, Siria e Yemen.

Perché i BRICS sono diversi

In netto contrasto, la quota dei BRICS sul PIL mondiale è salita al 37%. Tuttavia, nonostante la sua crescente influenza sull'economia mondiale, il blocco non ha mai mostrato la tendenza a scatenare guerre o a effettuare interventi.

Questo approccio equilibrato è possibile perché il BRICS è un gruppo di governi molto più decentrato, con prospettive geopolitiche diverse e politiche estere pacifiste, rispetto al G7 incentrato sull'imperialismo.

In vista del 2025, il G7 deve farsi un esame di coscienza. Il gruppo dei BRICS, ora denominato BRICS+ in seguito alla sua espansione, ospita circa il 40% della popolazione mondiale.

I suoi Paesi dispongono di abbondanti risorse naturali che i Paesi del G7 non possono permettersi di ignorare. Inoltre, il blocco si estende su enormi mercati di consumo su cui fanno affidamento le multinazionali dei Paesi del G7.

Mentre la guerra in Ucraina, la crisi di Gaza, la vittoria elettorale di Donald Trump e il caos in Siria occupano le prime pagine dei giornali, la tranquilla ascesa dei BRICS è chiaramente una delle più grandi storie di trasformazione dell'anno.