“I muri hanno orecchie.” Per molti libanesi di mezza età, questa inquietante espressione riflette la paura diffusa che ha definito la vita sotto il regime siriano.

Arresti arbitrari, la scomparsa di oppositori politici e la costante minaccia di violenza hanno creato una cultura del terrore imposta dalle autorità siriane all’interno del Libano.

Le forze siriane entrarono in Libano il 1° giugno 1976, sostenendo di intervenire come forza di pace nella guerra civile libanese. Tuttavia, la loro presenza si protrasse ben oltre la fine del conflitto, consentendo alla Siria di esercitare un significativo controllo militare e politico sul Libano per circa 30 anni.

I posti di blocco gestiti dalle forze siriane erano disseminati in tutto il Libano, la censura era diffusa e gli arresti effettuati dall’esercito siriano colpivano in particolare leader e oppositori politici. Tra questi vi erano il leader cristiano Samir Geagea, imprigionato per anni, il generale dell’esercito Michel Aoun, costretto all’esilio, e i sostenitori delle roccaforti sunnite come Tripoli.

Accordo di Taif

La guerra civile libanese si concluse ufficialmente nel 1990 con la firma dell'Accordo di Taif nel 1989. Sebbene l'accordo mirasse a portare la pace, consolidò il dominio della Siria sul Libano.

L'accordo introdusse importanti riforme che garantirono una distribuzione più equilibrata del potere, trasferendo i poteri del presidente maronita al primo ministro sunnita. Ristrutturò il sistema politico settario del Libano, assicurando una rappresentanza paritaria tra cristiani e musulmani. Inoltre, stabilì il disarmo delle milizie, ma Hezbollah, sostenendo di essere impegnato nella resistenza contro l'occupazione israeliana, fu escluso da questa disposizione.

L'accordo prevedeva un ritiro graduale di circa 14.000 soldati siriani, ma concedeva loro un'autorità temporanea, che la Siria sfruttò per consolidare il proprio controllo sul paese.

Mentre Israele occupava il sud, la Siria estese il suo dominio sul resto del Libano, influenzandone anche l'economia. La ricostruzione post-bellica portò a una spartizione della ricchezza tra signori della guerra ed élite politiche, sotto la supervisione delle autorità siriane.

L’assassinio di Rafik Hariri

Negli anni ‘90, l’uomo d’affari e primo ministro Rafik Hariri si impegnò a ricostruire il Libano come uno stato forte e indipendente, libero dal giogo degli occupanti.

Tuttavia, questa visione lo mise in rotta di collisione con la Siria. Il suo sostegno alla Risoluzione 1559 delle Nazioni Unite, che chiedeva il ritiro di tutte le forze straniere dal Libano e il disarmo delle milizie, lo rese un bersaglio.

L'assassinio di Rafik Hariri il 14 febbraio 2005 per mano del membro di Hezbollah Salim Ayyash sconvolse la nazione e diede vita al movimento del 14 marzo, una sollevazione di massa che chiedeva la fine dell’egemonia siriana. Sotto un'enorme pressione nazionale e internazionale, il 26 aprile 2005 l’esercito siriano si ritirò dal Libano.

Tuttavia, questo momento di trionfo non fu accolto con entusiasmo da tutti. Per alcuni libanesi, in particolare coloro che avevano tratto vantaggio dal dominio siriano, il ritiro rappresentò un abbandono piuttosto che una liberazione.

Durante i quasi trent'anni di presenza siriana in Libano, molti trassero beneficio dalla stabilità e dalle reti di clientelismo che essa garantiva. Queste dinamiche favorirono la crescita economica, la formazione di alleanze politiche e lo sviluppo degli affari, anche se spesso a vantaggio esclusivo di coloro allineati agli interessi della Siria.

Il vuoto di potere lasciato dal ritiro dell’esercito siriano nel 2005 fu rapidamente colmato da Hezbollah. Fondato nel 1982 come movimento di resistenza contro l’occupazione israeliana nel sud del Libano, Hezbollah si era inizialmente concentrato sulla lotta armata.

Tuttavia, rimase al di fuori del sistema politico ufficiale libanese fino alle elezioni parlamentari del 1992. Queste elezioni, segnate da un ampio boicottaggio da parte della comunità cristiana e dall’esilio o incarcerazione della loro leadership politica sotto la pressione siriana, aprirono la strada all’ingresso di Hezbollah nel governo.

Partecipando alla vita politica, Hezbollah si trasformò da un gruppo di resistenza puramente militare a una forza politica di primo piano.

La Rivoluzione Siriana

Tra il 2004 e il 2013, una serie di assassinii politici sconvolse il Libano, colpendo figure anti-siriane di spicco come i giornalisti Samir Kassir e Gebran Tueni, e i politici Pierre Gemayel e Mohammad Chatah.

Nel 2011, con l’inizio della rivoluzione siriana, il movimento del 14 marzo si schierò con l’opposizione siriana, chiedendo la fine del regime di Bashar al-Assad.

Nel corso della guerra civile siriana, oltre due milioni di rifugiati siriani fuggirono in Libano, mettendo a dura prova un'infrastruttura già fragile. Nonostante la crescente debolezza del regime siriano nel 2012, Hezbollah, con il sostegno della Guardia Rivoluzionaria iraniana, intervenne militarmente per garantirne la sopravvivenza.

Questa situazione trascinò ulteriormente il Libano nei conflitti regionali e consolidò il dominio di Hezbollah sulla politica libanese.

Presidenza libanese

Questo evento avrà un impatto monumentale sul Libano. Il 9 gennaio 2025, il paese si prepara a scrivere una pagina di storia con le elezioni presidenziali, le prime dalla fine della guerra civile a svolgersi senza interferenze politiche siriane.

Per decenni, i presidenti libanesi sono stati scelti sotto un sistema che richiedeva l'approvazione della Siria, con il regime che spesso aggirava la costituzione libanese per estendere i mandati presidenziali.

Le prossime elezioni simboleggiano una riconquista della sovranità e dell'autonomia democratica, offrendo ai deputati libanesi per la prima volta nella memoria moderna l'opportunità di eleggere liberamente il proprio presidente.

Questa situazione ha prolungato la durata del regime di Assad, ma 12 anni dopo, il 7 ottobre 2023, dopo gli attacchi israeliani guidati da Hamas, Hezbollah ha dichiarato il suo sostegno al gruppo di resistenza palestinese sotto il nome di "Unione dei Fronti". Tuttavia, questa decisione ha portato a un disastro. Durante l'anno scorso, gli attacchi israeliani hanno decimato le figure di leadership di Hezbollah, indebolendo notevolmente l'influenza del gruppo.

Questi sviluppi hanno incoraggiato opposizione siriana, che ha avanzato con poca resistenza da Idlib a Aleppo, riuscendo infine a rovesciare il regime di Assad.

Punto di svolta in Libano

Questa situazione segna un momento storico per il Libano. Il 9 gennaio 2025, il paese si prepara a celebrare le sue prime elezioni presidenziali senza l'interferenza politica della Siria, dalla fine della guerra civile libanese.

Per decenni, i presidenti libanesi sono stati scelti con l'approvazione della Siria, e i loro mandati sono stati spesso estesi violando la costituzione. Le imminenti elezioni simboleggiano una vittoria conquistata in termini di sovranità e rappresentanza democratica.

Affrontare il Passato

Il crollo del regime di Assad non significa solo libertà politica per i libanesi, ma riapre anche le ferite del passato. Migliaia di famiglie sono ancora alla ricerca di risposte sul destino dei loro cari scomparsi. I prigionieri liberati hanno portato alla luce la crudeltà del regime, offrendo sollievo a qualcuno, mentre per altri ha approfondito ulteriormente il dolore per le perdite subite.

L’Indebolimento di Hezbollah

L'indebolimento di Hezbollah ha creato nuove opportunità per l'avanzamento democratico in Libano. Dalla fine del mandato presidenziale di Michel Aoun nell'ottobre 2022, Hezbollah e i suoi alleati - il Movimento Patriottico Libero e il Movimento Amal - hanno mantenuto in stallo il sistema politico, ostacolando l'elezione di un nuovo presidente.

Tuttavia, la forza militare di Hezbollah ha subito un significativo ridimensionamento a causa del deterioramento delle sue linee di rifornimento in Siria e dell'indebolimento delle sue basi in Libano. Questo mutamento viene interpretato dalle forze rivoluzionarie filo-siriane in Libano come un'opportunità per ridurre il controllo dell'organizzazione sulle istituzioni statali.

La Ricerca della Pace e della Giustizia

Tuttavia, per garantire una pace e una stabilità durature, è necessario prestare attenzione alla giustizia di transizione e alla responsabilità. Entrambi i paesi devono costruire un processo in cui le sofferenze del passato non vengano dimenticate, ma costituiscano invece le fondamenta per un futuro più giusto e inclusivo.