La Danimarca investirà in nuovi campi tra cui la capacità militari, comprese navi e droni, in risposta agli appelli del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un maggiore controllo su Groenlandia.

Lunedì, la Danimarca ha annunciato che spenderà 14,6 miliardi di corone danesi (2,05 miliardi di dollari) per rafforzare la sua presenza militare nell'Artico, dopo il rinnovato interesse di Trump per il controllo della Groenlandia, un territorio semiautonomo sotto la sovranità danese.

Questo mese, Trump ha dichiarato che la Groenlandia è vitale per la sicurezza degli Stati Uniti e ha affermato che la Danimarca dovrebbe rinunciare al controllo dell’isola, considerata di grande importanza strategica.

Dopo un decennio di significativi tagli alla spesa per la difesa, l'anno scorso la Danimarca ha stanziato 190 miliardi di corone danesi (26 miliardi di dollari) per la spesa militare, destinando ora parte di questi fondi alla regione artica.

Sebbene la Danimarca sia responsabile della sicurezza e della difesa della Groenlandia, le sue capacità militari sull’isola sono limitate, tanto che l'area viene spesso considerata un "buco nero della sicurezza".

Attualmente, le forze danesi nell'Artico hanno quattro vecchie navi da pattugliamento, un aereo da ricognizione Challenger e 12 pattuglie su slitte trainate da cani, incaricati di monitorare un'area quattro volte più grande della Francia.

Il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen ha dichiarato in una conferenza stampa che il nuovo piano di spesa prevede il finanziamento per tre nuove navi della marina artica, l'aumento del numero di droni a lungo raggio da quattro unità e l'introduzione di un sistema di sorveglianza satellitare.

I partiti politici hanno concordato che destineranno ulteriori fondi all'Artico, con un nuovo accordo che sarà presentato nella prima metà dell'anno.

Gli Stati Uniti mantengono una presenza militare permanente presso la base spaziale di Pituffik, nel nord-ovest della Groenlandia. Questa base è strategicamente importante per il sistema di allerta precoce sui missili balistici, poiché la rotta più breve dall'Europa al Nord America passa sopra l'isola.