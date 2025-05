Il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah ha confermato che le autorità svizzere lo hanno rilasciato e deportato dopo averlo tenuto in custodia per tre giorni.

In un post sui social media, Abunimah, direttore esecutivo dei programmi indipendenti in diretta Electronic Intifada (EI), ha dichiarato che la Svizzera lo ha arrestato prima di un evento programmato a Zurigo.

"Lunedì sera sono stato portato all'aeroporto di Zurigo in manette, rinchiuso in una piccola gabbia di metallo all'interno di un furgone carcerario senza finestre, e scortato dalla polizia fino all'imbarco sull'aereo", ha raccontato, descrivendo la sua espulsione.

Secondo i testimoni oculari: "Tre agenti in borghese hanno arrestato Abunimah con violenza e lo hanno costretto a salire su un veicolo senza insegne, senza rivelare la sua destinazione."

Ferocia coloniale dei coloni

I relatori speciali delle Nazioni Unite hanno duramente criticato l’arresto di Ali Abunimah, definendolo un attacco alla libertà di espressione.

Irene Khan, relatrice speciale dell'ONU sulla libertà di espressione, ha descritto la notizia dell’arresto come "scioccante" e ha esortato la Svizzera a "indagare con urgenza e rilasciarlo immediatamente".

Anche il gruppo per i diritti umani con sede a Ginevra Euro-Med Monitor ha condannato l’arresto, definendolo "un pericoloso sviluppo che riflette la crescente tendenza dei governi occidentali a censurare la libertà di espressione e a prendere di mira giornalisti e attivisti che documentano le sofferenze delle vittime e difendono i diritti dei palestinesi".

Abunimah ha dichiarato che il suo unico "crimine" è essere un giornalista che difende la Palestina e si oppone al genocidio israeliano, alla ferocia coloniale dei coloni e ai suoi sostenitori.

Crescente reazione

All'arrivo all'aeroporto di Istanbul, il giornalista ha raccontato la sua esperienza di detenzione in Svizzera e la successiva deportazione in un post su X.

"Sono libero! Ho scritto questo sull’aereo e lo sto pubblicando subito dopo l’atterraggio a Istanbul", ha scritto.

Ha affermato di non aver nemmeno potuto contattare la sua famiglia e di essere stato accusato di aver “violato la legge svizzera” senza che gli venissero specificati capi d'accusa.

Electronic Intifada (EI) ha descritto l'arresto come parte di una "crescente repressione da parte dei governi occidentali contro le espressioni di solidarietà con il popolo palestinese". Ha inoltre ricordato che lo scorso anno diversi attivisti e giornalisti nel Regno Unito sono stati arrestati, perquisiti o incriminati con l’uso di leggi antiterrorismo.

Tra questi c’era anche Asa Winstanley, vicedirettore di Electronic Intifada (EI), la cui casa è stata perquisita e i cui computer e telefoni sono stati sequestrati, ha riferito la testata.

Abunimah è stato inoltre interrogato dagli agenti dell’intelligence del Ministero della Difesa svizzero dopo essere stato "rapito" per strada, ammanettato, costretto a salire su un’auto senza insegne e portato direttamente in prigione.

"Sono venuto in Svizzera su invito di cittadini svizzeri per parlare di giustizia per la Palestina, per parlare di responsabilità in un genocidio di cui anche la Svizzera è complice", ha dichiarato.

Il giornalista palestinese ha aggiunto che, mentre il presidente israeliano Isaac Herzog veniva accolto con il tappeto rosso a Davos dopo aver dichiarato che a Gaza non c’erano civili innocenti all’inizio del genocidio, lui, come giornalista che dice la verità, è stato trattato come un colpevole.

Ha concluso il suo racconto con la frase: "Dallo fiume al mare, Palestina sarà libera".