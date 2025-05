Mentre si avvicinano le elezioni anticipate del 2025, la Germania dovrebbe affrontare sfide economiche e geopolitiche, rafforzando i dubbi sul futuro del Paese e sul suo impatto sull'Europa.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha segnato la propria fine nella sua carriera politica questa settimana, dopo aver rimosso a novembre il ministro delle Finanze Christian Lindner.

Scholz ha perso un voto di fiducia al Bundestag (il Parlamento tedesco), aprendo la strada alle elezioni anticipate previste per il 23 febbraio 2025.

Questa manovra politica di Scholtz ha segnato la fine della coalizione “semaforo” a tre partiti (Socialdemocratici rossi, Liberali gialli e Verdi) e rappresenta un momento cruciale per il destino della principale potenza economica europea.

L'entusiasmo per le riforme si è affievolito e l'opinione pubblica sembra preferire un ritorno ai “vecchi tempi d’oro”. La caduta del governo Scholz racconta la storia di ambiziose riforme scontratesi con la dura realtà.

Supporto pubblico in calo

Ora il paese si trova ad affrontare solo la sua quarta elezione anticipata nella sua storia di 75 anni. Come è arrivata la Germania a questo punto?

La coalizione a tre partiti guidata da Scholz ha faticato a realizzare la propria agenda, e di conseguenza il supporto pubblico è progressivamente diminuito. I tedeschi, tradizionalmente cauti nei confronti dei cambiamenti rapidi e poco preparati ad affrontare costi elevati, si sono opposti a riforme comunicate in modo inefficace e alle loro conseguenze impreviste.

Errori di comunicazione e indecisioni politiche

Ogni membro della coalizione è stato responsabile di una serie di errori di comunicazione. Olaf Scholz, da parte sua, non è riuscito a decidere quali sistemi d’arma inviare all’Ucraina, oscillando tra il sostegno e il timore delle possibili conseguenze.

Il Vice cancelliere Robert Habeck riteneva che la sostituzione degli impianti di riscaldamento nelle abitazioni private fosse una misura facile da attuare per raggiungere gli obiettivi climatici.

Tuttavia, una bozza iniziale della legge è stata fatta trapelare dai Liberali e i tabloid hanno attaccato duramente Habeck, accusandolo di essere responsabile del cosiddetto "Heating-Hammer", una misura che avrebbe potuto rovinare finanziariamente i proprietari di sistemi di riscaldamento a gas e petrolio, costringendoli a sostituirli con costose pompe di calore.

E i Liberali hanno rovinato la reputazione della Germania nei processi decisionali dell'Unione Europea, ponendo il veto a una legislazione dell'UE dopo anni di negoziati per raggiungere un compromesso tra i 27 stati membri.

L'approccio dall'alto verso il basso del governo è sembrato paternalistico a molti, e i costi della trasformazione hanno iniziato a superare i benefici percepiti.

Difficoltà economiche

Anche i conflitti interni hanno tormentato la coalizione. Nonostante la dimostrata unità iniziale, i leader dei Socialdemocratici, dei Liberali e dei Verdi—Scholz, Lindner e Habeck—hanno visto le loro visioni del mondo e le loro personalità entrare sempre più in contrasto.

L'ambizione di Lindner, in particolare, ha creato tensioni nel suo ruolo di partner minore nella coalizione. Inoltre, è spesso apparso più come un lobbista della comunità imprenditoriale che come un servitore del paese.

Fattori esterni hanno ulteriormente aggravato la situazione. L'economia tedesca, fortemente orientata alle esportazioni, ha subito duri colpi a causa di interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali, inflazione e crisi energetiche.

Questa situazione è stata in parte causata dalle sanzioni occidentali contro la Russia, dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente, nonché dagli attacchi alle navi portacontainer da parte dei ribelli Houthi o dei pirati somali nel Corno d'Africa. Tuttavia, hanno anche pesato gli effetti a lungo termine della pandemia, che hanno avuto un impatto negativo sulla globalizzazione.

Queste sfide hanno messo in luce le debolezze strutturali del modello economico tedesco, tra cui l’invecchiamento della popolazione, la carenza di manodopera e la mancanza di innovazione, specialmente nel cuore dell’industria tedesca: il settore automobilistico. La Germania ha infatti faticato a gestire la transizione dai motori a combustione ai veicoli elettrici, perdendo terreno rispetto ad altri paesi.

L'Ascesa dell'Estremismo

L’ascesa del populismo ha aggiunto un ulteriore livello di complessità al panorama politico tedesco. In tempi di incertezza, le voci estremiste agli estremi dello spettro politico hanno trovato terreno fertile, mettendo in discussione il consenso su cui si è basata la Germania del dopoguerra: una società liberale, aperta, fondata sulla tolleranza, l’uguaglianza e l’inclusività.

All’estrema destra spicca Alternativa per la Germania (AfD), un partito nazionalista, razzista e anti-immigrazione, che si ispira al modello populista: fa leva sulle emozioni, diffonde messaggi semplicistici e mira a minare il funzionamento del sistema politico attuale con una retorica basata sul principio “la Germania prima di tutto”.

Nuovo Governo, Stesse Politiche?

Per il 2025, lo scenario più probabile sembra essere una redistribuzione delle carte al centro. Si prevede un rafforzamento dell'opposizione conservatrice, ma senza raggiungere la maggioranza assoluta. Questo suggerisce che il prossimo governo tedesco potrebbe apparire diverso nella forma, ma seguire politiche simili a quelle dei governi precedenti.

Per la comunità internazionale, ciò significa che la Germania continuerà a sostenere il multilateralismo, la NATO e l'Unione Europea. Tuttavia, non ci si aspetta passi audaci verso un'integrazione europea più profonda o significativi cambiamenti di politica estera.

Riuscirà a Superare le Sfide?

Le prossime elezioni riflettono una tensione più ampia nella società tedesca: il bisogno di cambiamento contro il desiderio di stabilità. Con l'aumento delle pressioni esterne—un'eventuale nuova amministrazione negli Stati Uniti, le guerre commerciali globali e le minacce alla sicurezza—il prossimo governo tedesco potrebbe essere costretto a prendere decisioni più coraggiose di quanto gli elettori prudenti preferirebbero.

Alla fine, il dramma politico che si svolgerà nei prossimi due mesi di breve campagna elettorale è uno specchio delle sfide che molte democrazie occidentali devono affrontare: come attuare i cambiamenti necessari senza alienare l'opinione pubblica?

L'esito di questo difficile equilibrio avrà ripercussioni ben oltre i confini della Germania, influenzando il futuro dell'Europa e il suo ruolo nello scenario globale.

La buona notizia è che la Germania non è in una crisi profonda, e i risultati delle elezioni non porteranno a sconvolgimenti drastici. Un nuovo governo di coalizione, con una diversa combinazione di forze politiche, è perfettamente normale in una democrazia, se è ciò che il popolo vuole.

Ma la vera domanda è: basterà per affrontare le sfide del futuro?