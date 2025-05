All'inizio di questo mese, i palestinesi, già devastati dalla guerra e traumatizzati, si sono svegliati con un'altra tragica notizia: il famoso medico Dott. Adnan Al-Bursh, che continuava a curare i feriti a Gaza nonostante i bombardamenti incessanti, è stato ucciso mentre era detenuto dall'esercito israeliano.

Al-Bursh, capo del reparto di ortopedia dell'ospedale Al-Shifa bombardato a Gaza, è deceduto nella prigione militare israeliana di Ofer, situata nella Cisgiordania occupata, nota per le condizioni disumane in cui vengono trattenuti i palestinesi.

Ghassan Abu Sittah, chirurgo plastico e ricostruttivo anglo-palestinese che aveva lavorato con Al-Bursh negli ospedali di Gaza durante precedenti conflitti, ha dichiarato: "È stato picchiato a morte. Ex detenuti della stessa prigione hanno raccontato di aver visto segni di trauma sul suo viso e sulla testa."

La notizia della morte di Al-Bursh è emersa solo il 2 maggio, quando alcuni detenuti rilasciati al valico di frontiera di Karam Abu Salem hanno informato le ONG palestinesi. L'esercito israeliano non ha tardato a confermare che il medico era effettivamente deceduto il 19 aprile.

Le autorità israeliane hanno rifiutato di restituire il corpo di Al-Bursh, e gli attivisti sostengono che ciò sia dovuto al fatto che Tel Aviv non vuole che il mondo sappia che è stato ucciso sotto tortura.

"L'OMS deve chiedere la restituzione del corpo per determinare la causa della morte e dare pace alla sua famiglia. Attualmente, la vita di 100 operatori sanitari nelle carceri israeliane è a rischio”, ha dichiarato Abu Sittah.

L'11 maggio, la CNN ha pubblicato un rapporto investigativo basato su interviste con informatori che lavorano nei centri di detenzione, rivelando come i palestinesi arrestati a Gaza siano stati picchiati, bendati, subiscano ferite ai polsi a causa delle manette e vengano presi a calci e pugni per vendetta.

Abu Sittah afferma che Al-Bursh e un altro medico palestinese, il Dott. Ahmed Muhanna, sono stati arrestati dall'esercito israeliano a dicembre durante un'incursione nell'ospedale Al Awda nel campo di Jabalia a Gaza, con il pretesto della "sicurezza nazionale". Da allora, non vi erano informazioni sul loro destino fino a quando Israele ha confermato la morte di Al-Bursh nella prigione di Ofer.

Abu Sittah ha dichiarato a TRT World che Muhanna è ancora in carcere: "Nessun avvocato, nessun ICRC, niente di niente". Ha aggiunto che dal 7 ottobre i palestinesi arrestati non hanno alcuna rappresentanza legale, non possono comunicare con l'esterno e non hanno alcun processo legale.

Indifferenza della comunità internazionale

Due associazioni di prigionieri palestinesi hanno annunciato il 2 maggio che almeno 18 palestinesi di Gaza, incluso Al-Bursh, sono morti sotto custodia israeliana.

Nonostante le numerose prove di torture nelle prigioni, i leader occidentali esitano ad agire. Nel frattempo, l'amministrazione degli Stati Uniti è stata impegnata a discutere quali armi fornire al suo alleato chiave, Israele.

"Indagini indipendenti sulle circostanze delle morti di Dott. Adnan Al-Bursh e di altri in custodia israeliana sono essenziali per la giustizia e la responsabilità. Israele deve restituire il corpo del Dott. Adnan alla sua famiglia per un funerale dignitoso", afferma Milena Ansari, ricercatrice associata per Israele e Palestina presso Human Rights Watch (HRW).

Parlando a TRT World, Ansari ha dichiarato: "L'impunità alimenta ulteriori violazioni dei diritti umani; Israele ha maltrattato e torturato prigionieri palestinesi per decenni". Pur non confermando se la morte di Al-Bursh costituisca un crimine di guerra, ha sottolineato che il suo team ha documentato "torture e maltrattamenti subiti dai detenuti palestinesi".

Una guerra contro i morti

Oltre alle segnalazioni di torture e maltrattamenti, Tel Aviv porta avanti una politica di trattenimento dei corpi dei detenuti palestinesi.

Secondo un rapporto pubblicato nel 2019 dal Centro di Assistenza Legale e Diritti Umani di Gerusalemme (JLAC), le leggi israeliane consentono al governo di trattenere i corpi dei palestinesi come parte di un "programma di controinsurrezione più ampio" e di usarli come "potenziali strumenti di negoziazione".

"Nel 2017, la Corte Suprema israeliana ha stabilito che lo Stato non aveva alcun fondamento legale per trattenere le salme. Tuttavia, nel 2019, ha ribaltato questa decisione, approvando la politica del governo di trattenere i corpi di persone collegate ad Hamas e di coloro che hanno ucciso o ferito cittadini israeliani", afferma Milena Ansari di Human Rights Watch (HRW).

Tuttavia, questa politica viola chiaramente il diritto internazionale umanitario, che impone agli Stati di “facilitare il rimpatrio delle salme dei defunti su richiesta della parte a cui appartenevano".

"Punire intenzionalmente e illegalmente le famiglie dei defunti che non sono state accusate di alcun crimine costituisce una forma di punizione collettiva, un'altra grave violazione del diritto umanitario internazionale. Inoltre, può rappresentare un trattamento crudele, inumano o degradante nei confronti delle famiglie, in violazione del diritto internazionale sui diritti umani", dichiara Ansari.

Ora anche la famiglia di Al-Bursh subisce torture.

"Finora non abbiamo potuto ricevere la sua salma e prego Dio che non venga sepolto nel cimitero dei numeri o abbandonato nel sud. Voglio che torni al nord, dove posso dargli l'ultimo addio e vedere come sono stati i suoi ultimi momenti prima del martirio", ha dichiarato Ummu Yazan, moglie del Dott. Adnan, a Al Jazeera. Crede fermamente che suo marito sia stato torturato a morte da Israele.

Ansari, che ha lavorato in passato per l'organizzazione dei prigionieri palestinesi Addameer, afferma che questa politica israeliana è in vigore da decenni e che i corpi dei detenuti sono spesso conservati negli obitori o sepolti nel cosiddetto "cimitero dei numeri". "C'è un detenuto il cui corpo è stato trattenuto fin dagli anni '90", aggiunge.

"Fa parte di un sistema di repressione e dominio. È un modo per punire le famiglie e dissuadere gli altri", afferma Ansari.

Secondo lei, Israele probabilmente cerca anche di nascondere le prove delle violazioni dei diritti umani. Addameer ha precedentemente riferito che la pratica di trattenere i corpi impedisce indagini che potrebbero far luce sulle circostanze delle esecuzioni extragiudiziali.

Con la morte di Al-Bursh, il numero di operatori sanitari uccisi dall'esercito israeliano negli ultimi sette mesi è salito ad almeno 496.

Dall'inizio degli attacchi israeliani su Gaza, oltre 34.000 palestinesi, per lo più donne e bambini, sono stati uccisi.

Riposa in pace a Gaza!

Al-Bursh è nato a Jabalia, nel nord di Gaza. Ha studiato medicina in Romania e si è formato in ospedali nel Regno Unito e in Germania.

"Amava davvero la vita. Si svegliava presto per poter nuotare nel mare prima di andare al lavoro. Anche in inverno nuotava. Era molto vitale, sempre sorridente", racconta Abu Sittah.

Il 14 novembre 2023, Al-Bursh ha registrato un video emozionante dall'ospedale Al-Shifa, la più grande struttura sanitaria di Gaza, mostrando al mondo come l'ospedale fosse costretto a funzionare senza elettricità e acqua.

L'8 maggio è stata organizzata una cerimonia commemorativa davanti al King's College di Londra, dove Al-Bursh si era formato come chirurgo ortopedico.

"Il Dott. Adnan Al-Bursh era sicuramente un simbolo non solo delle sofferenze del popolo palestinese, ma anche della loro determinazione e coraggio. Ha dedicato la sua vita a curare e guarire le persone", afferma il noto professore palestinese-americano Sami al Arian.

Parlando a TRT World, Arian ha aggiunto: "È stato arrestato mentre svolgeva il suo dovere di chirurgo ortopedico in un ospedale durante la guerra".

Il professore aggiunge che ha sacrificato la sua vita affinché i palestinesi "non rinuncino ai loro diritti" e continuino a resistere all'oppressione israeliana fino a ottenere la loro indipendenza.

L'accademico e analista anglo-palestinese Kamel Hawwash afferma: "Era un medico eccezionale e, secondo tutte le persone con cui ho parlato, un uomo straordinario".

In una dichiarazione a TRT World, Hawwash ha dichiarato: "Questo dimostra solo che gli israeliani non vedono i palestinesi come esseri umani".

Hawwash sostiene che il rifiuto di Israele di restituire il corpo di Al-Bursh alla sua famiglia sia un "atto di vendetta" contro i palestinesi. Aggiunge di attendere con impazienza il giorno in cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e altri leader israeliani saranno processati all'Aia per crimini di guerra contro i palestinesi.

Forse ciò che Israele non si rende conto è che, nonostante tutte le sue atrocità, i palestinesi a Gaza non abbandoneranno le loro case. E la vita di Al-Bursh è una testimonianza di ciò.

“Avendo ricevuto formazione in Germania, Giordania e nel Regno Unito, avrebbe potuto facilmente trovare lavoro in qualsiasi altro posto nel mondo. Ma quando gli ho chiesto durante la guerra del 2021 ‘Ti penti di essere tornato?’ e Al-Bursh ha detto che non riesce a immaginare di passare la sua vita in nessun altro posto se non a Gaza", racconta Ghassan Abu Sittah.