La guerra di Israele contro Gaza si è rivelata un vero e proprio impulso per l’economia degli Stati Uniti. L’80% degli aiuti militari senza precedenti destinati a Tel Aviv ritorna alle aziende americane.

Dal 7 ottobre 2023, le spese di Washington per le operazioni militari israeliane e per le attività correlate in Medio Oriente ammontano a circa 23 miliardi di dollari, una cifra mai raggiunta in un singolo anno da quando gli Stati Uniti hanno iniziato a fornire assistenza militare a Israele nel 1959.

Secondo un rapporto del “Progetto Sui Costi della Guerra”, pubblicato dall’Istituto Watson della Brown University, le condizioni legate a questi aiuti militari impongono al governo israeliano di utilizzare gran parte dei fondi per acquistare armi da aziende americane.

Questa condizione non solo garantisce un “flusso di entrate costante” alle società produttrici di armi negli Stati Uniti, ma contribuisce anche alla creazione di “posti di lavoro stabili” nelle comunità industriali di piccole e medie dimensioni.

“La maggior parte degli acquisti deve essere effettuata presso aziende statunitensi, come stabilito dal programma di aiuti militari. Si tratta di una prassi consolidata da tempo e Washington lo afferma apertamente quando difende questo tipo di finanziamenti,” spiega la professoressa Linda J. Bilmes dell’Università di Harvard, coautrice dello studio.

Interessi economici degli Stati Uniti e commercio di armi

Israele è uno dei pochi paesi autorizzati ad acquistare armi direttamente dalle aziende statunitensi con un livello minimo di supervisione. La professoressa Linda J. Bilmes sottolinea che l’amministrazione Biden ha “apertamente difeso” le spese per gli aiuti esteri a Israele come un mezzo per creare opportunità di lavoro nell’economia americana.

I produttori di armi statunitensi stanno assumendo lavoratori per “ripristinare” le scorte di armi e munizioni in diminuzione. La Casa Bianca ha giustificato la richiesta di un bilancio aggiuntivo di 92 miliardi di dollari per le esigenze urgenti di sicurezza nazionale relative a Israele nel bilancio 2025, sostenendo che tale spesa contribuirà a “creare e mantenere posti di lavoro in tutti gli stati americani”.

Questa dinamica ha avuto anche un peso politico significativo. I Democratici si trovavano ad affrontare una sfida impegnativa nelle elezioni presidenziali contro il candidato repubblicano Donald Trump, il quale ha basato la sua campagna sulla critica alla gestione dell’economia e delle politiche migratorie da parte dell’amministrazione Biden.

Ruolo dei Produttori di Armi

Secondo la ricerca di Bilmes, sei grandi aziende forniscono armi e altri equipaggiamenti a Israele: Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX (precedentemente nota come Raytheon) e Caterpillar. Queste aziende mantengono "relazioni commerciali di lunga data" con Israele, che rappresenta per loro un "cliente significativo".

RTX, precedentemente Raytheon

RTX è il più grande produttore al mondo di missili guidati in grado di cambiare direzione dopo il lancio.

L'azienda vende missili aria-superficie per gli F-16 israeliani e motori per i caccia F-15 e F-16.

Inoltre, collabora con un'azienda di armi israeliana nel progetto Rafael, che produce gli intercettori del sistema di difesa aerea Iron Dome, progettato per fermare razzi a corto raggio.

Il valore di mercato di RTX è aumentato di circa l'84% dal 7 ottobre 2023.

Lockheed Martin

Lockheed Martin, il più grande produttore di armi al mondo, fornisce a Israele caccia F-16 e F-35, utilizzati "intensamente" nei bombardamenti su Gaza.

Inoltre, produce i velivoli da trasporto C-130 Hercules e i missili AGM-114 Hellfire per gli elicotteri Apache, entrambi impiegati nelle operazioni militari di terra israeliane.

Il CEO dell'azienda, Jim Taiclet, ha dichiarato in un incontro con gli investitori nell’ottobre 2023 che la guerra di Israele a Gaza rappresenta un "potenziale fattore di crescita dei ricavi futuri".

Boeing

Boeing, il quarto più grande produttore di armi al mondo, costruisce i caccia F-15 e gli elicotteri d'attacco Apache AH-64, entrambi ampiamente utilizzati dall'aeronautica israeliana nelle guerre a Gaza e in Libano.

Dall'inizio del conflitto, l'azienda ha registrato una ripresa finanziaria.

Altri Beneficiari

Anche General Dynamics, Northrop Grumman e Caterpillar hanno contribuito in modo significativo alle operazioni militari israeliane. In particolare, Caterpillar produce i bulldozer blindati utilizzati da Israele per demolire abitazioni a Gaza.

Il valore di mercato di Caterpillar è aumentato di oltre il 52% dall'inizio delle demolizioni.

https://www.youtube.com/watch?v=NbxAhjEIC4A&ab_channel=TRTWorld

https://trt-global.com/world/article/b259b06ab5fd