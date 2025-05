Lo scorso maggio ho incontrato per la prima volta Aysenur Ezgi Eygi a un campo studentesco negli Stati Uniti. Eravamo lì, all'Università di Washington, per manifestare il nostro sostegno alla Palestina e per opporci al genocidio in corso da parte di Israele a Gaza. All'epoca, Ayse stava svolgendo un ruolo importante come una delle pioniere del movimento studentesco.

La giovane turco-americana era motivata a lottare per la giustizia per i palestinesi e per molte altre cause durante la sua vita universitaria e oltre.

La vita ci ha fatto incontrare per la liberazione del popolo palestinese, e Ayse che conoscevo era una persona meravigliosa, così simpatica, adorabile e una leader coraggiosa e forte. Aisha, 26 anni, era molto socievole con molti amici, sempre sorridente e con un'energia positiva.

Ayse era sempre disposta ad aiutare gli altri e a controllare i suoi amici, chiedendo loro come stavano, se avevano bisogno di aiuto per qualcosa, anche se era impegnata e aveva molto da fare.

Uguaglianza per tutti

Tra le caratteristiche che la contraddistinguono, ricordo l'incredibile tenacia di Ayse, bilanciata dalla capacità di scherzare cercando di rendere felici le persone. Ma aveva anche un lato serio quando si trattava di attivismo.

La sua sensibilità sociale la portava spesso a dedicare molto tempo all'organizzazione. Ayse amava molto la Palestina e svolgeva un ruolo importante nel campo universitario: era coinvolta nella pianificazione, nei contatti con gli studenti e con l'amministrazione universitaria.

Ha raggiunto tutto questo bilanciando la sua formazione di studentessa, studiando duramente per gli esami finali e ottenendo buoni voti che alla fine l'hanno portata a laurearsi all'Università di Washington.

Ayse era una persona che credeva che la giustizia non si limitasse a lottare per la causa palestinese, ma che si battesse anche per l'uguaglianza di tutti.

Il suo percorso di giovane attivista, che ha sviluppato la sua coscienza sociale, ha comportato anche viaggi all'estero. Un paio di anni fa, si è recata in Myanmar per osservare il genocidio contro il popolo Rohingya nel sud-est asiatico.

Negli Stati Uniti, nella città di Seattle, che ha chiamato casa da quando ha lasciato la città turca di Antalya in giovane età, Ayse è stata anche attiva nel promuovere la giustizia razziale, coinvolgendosi, tra l'altro, nel movimento Black Lives Matter (BLM).

Ayse era così onesta, faceva sempre le cose con il cuore e con tanto amore, a qualunque costo. Ricordo quanto Ayse amasse la vita e quanto fosse entusiasta di continuare gli studi e di visitare la Cisgiordania occupata.

Visita in Cisgiordania

Ayse era davvero motivata ad andare lì, per testimoniare la realtà sul campo e la realtà per i palestinesi che hanno affrontato la piena forza dell'occupazione militare dal 1967 in Cisgiordania e la conseguente pulizia etnica.

Da quando l'assalto di Israele ai palestinesi si è intensificato lo scorso ottobre, l'esercito ha ucciso più di 41.000 persone, la maggior parte delle quali donne e bambini. Nella Cisgiordania occupata, Israele ha ucciso quasi 700 persone e ne ha ferite oltre 5.700.

In questo contesto, durante i nostri frequenti scambi di messaggi, Ayse mi ha confidato che suo padre e altri professori universitari erano molto spaventati dalla sua presenza lì.

Ma lei era risoluta. Ayse voleva comunque andare nella Cisgiordania occupata per sostenere la resistenza palestinese contro l'occupazione. Voleva vedere esattamente ciò che era accaduto e tornare per continuare a trasmettere questo messaggio al mondo - una narrazione che spesso veniva censurata.

Ayse era consapevole dei pericoli, ma voleva comunque andare, per lasciare il segno e stare dalla parte del popolo palestinese che sta subendo un genocidio, mentre un mondo indifferente non fa nulla a Gaza.

Il motivo per cui è andata lì insieme ad altri attivisti per la pace dell'International Solidarity Movement (ISM) è stato quello di continuare a mandare questo messaggio e di mostrare al mondo la realtà dell'occupazione e della barbarie israeliana.

La mia ultima telefonata con Ayse risale a poche ore prima che venisse uccisa. Sono stata con lei al telefono per più di due ore.

Mi ha detto quanto sia terribile l'occupazione e quanto sia difficile vivere sotto di essa - una realtà che i palestinesi come la mia famiglia e io abbiamo provato. In passato sono stata arrestata lì; forze sotto copertura hanno arrestato mio fratello. Anche mio padre è stato arrestato e in un'occasione gli hanno sparato a una gamba.

Vita sotto occupazione

Dalla Cisgiordania occupata alla città santa di Gerusalemme, si passa attraverso i checkpoint e si sperimentano in prima persona la discriminazione razziale e i pericoli.

Molti palestinesi vengono spesso colpiti e uccisi per non aver fatto nulla. I miei amici palestinesi lì hanno sofferto la realtà di tutto questo, circondati da posti di blocco, con minacce alle loro case o negando loro o agli ospiti l'ingresso o l'uscita dalla loro comunità. Molti affrontano anche l'ingiustizia di lunghe attese.

Durante la nostra telefonata, Ayse ha condiviso le storie che ha sentito dalla gente del posto e tutte le sofferenze che l'occupazione ha causato.

Abbiamo anche parlato della sua esperienza a Gerusalemme e di come i soldati israeliani non l'abbiano fatta entrare nella storica Moschea di Al-Aqsa.

Ayse ha anche affrontato la piena forza dell'occupazione, una realtà quotidiana per i palestinesi. Mi ha raccontato di come gli israeliani abbiano preso il suo passaporto al confine, facendola aspettare a lungo e interrogandola sui dettagli del suo viaggio, prima di lasciarla entrare.

Ricorderemo Ayse come una persona che ha vissuto per la giustizia e la liberazione della Palestina fino alla sua morte. Non la dimenticheremo mai. Il mondo non la dimenticherà mai e noi continueremo a lottare fino alla fine dell'occupazione.

L'argomento principale di cui ha parlato è la sofferenza delle persone sotto occupazione, nonostante siano lì solo per pochi giorni.

Eredità

Prima della sua tragica uccisione, Ayse aveva fatto dei progetti. Avrebbe dovuto incontrare la mia famiglia nella città di Hebron dopo un paio di giorni, ma non è mai successo.

Continueremo sempre a percorrere la strada che lei ha tracciato e ad amplificare il suo messaggio di giustizia e uguaglianza al mondo finché non cambierà.

L'eredità di Ayse è stata quella di riunire le persone della sua comunità. In sua memoria, gli organizzatori della comunità e i gruppi di giustizia si riuniranno, ispirati dalla sua forza e dalla sua coscienza, per lavorare insieme al cambiamento che Ayse sapeva essere difficile ma che ha sempre voluto perseguire.