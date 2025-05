Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno sottolineato, durante il loro primo colloquio telefonico tenutosi venerdì, la necessità di rafforzare la cooperazione per porre fine alla guerra in Ucraina.

In una dichiarazione del nuovo portavoce del governo, Stefan Kornelius, è stato affermato che entrambi i leader concordano sull’importanza di una "stretta cooperazione con l’obiettivo di porre fine alla guerra in Ucraina".

Kornelius ha inoltre affermato che Merz ha condiviso l’appello di Trump per una rapida fine del conflitto tra Russia e Ucraina.

"La Russia deve accettare un cessate il fuoco al fine di aprire lo spazio per i negoziati", ha dichiarato Kornelius, lanciando un appello immediato al Cremlino affinché agisca.

Kornelius ha detto che Trump ha promesso un forte sostegno agli sforzi della Germania — insieme a Francia, Regno Unito, Polonia e altri partner europei — per cercare una pace duratura nella regione.

I due leader hanno inoltre concordato di mantenere contatti regolari e pianificare visite reciproche negli Stati Uniti e in Germania.

Il leader conservatore Merz, entrato in carica martedì come decimo cancelliere della Germania, ha espresso pieno sostegno all’iniziativa di cessate il fuoco di Trump durante una conferenza stampa congiunta tenutasi mercoledì a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron.

Cooperazione stretta

Friedrich Merz ha dichiarato: "Parliamo chiaramente: sosteniamo pienamente gli sforzi del presidente Trump per porre fine a questa guerra e fermare i massacri in Ucraina".

"Lavoreremo a stretto contatto con gli Stati Uniti, l’Ucraina e i nostri partner in Europa per una pace giusta, duratura e sostenibile. Una volta raggiunto un accordo per un cessate il fuoco, siamo pronti a contribuire al suo monitoraggio sotto la guida e con la partecipazione degli Stati Uniti", ha aggiunto.

Merz ha annunciato di avere in programma una visita a Kiev, capitale dell’Ucraina, nelle prossime settimane, durante la quale riaffermerà il sostegno della Germania al paese.

In risposta a una domanda sulle possibili garanzie di sicurezza che potrebbero essere offerte all’Ucraina, il cancelliere ha affermato che è ancora troppo presto per discuterne i dettagli.

"Fino a quando non sarà raggiunto un cessate il fuoco permanente e un accordo di pace con la Russia, non possiamo fornire dettagli sull’entità delle garanzie di sicurezza che possiamo offrire all’Ucraina, poiché le condizioni non sono ancora chiare", ha dichiarato Merz ai giornalisti.

"Dal nostro punto di vista, è di fondamentale importanza che gli Stati Uniti siano coinvolti in questo processo e nel futuro quadro di garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Prima di tutto, questa guerra deve finire in modo definitivo; non deve essere interrotta solo per pochi giorni, come attualmente proposto", ha affermato Merz, facendo riferimento al cessate il fuoco di tre giorni annunciato dal presidente russo Vladimir Putin dal mattino dell’8 maggio all’11 maggio.