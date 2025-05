"La Direzione delle Comunicazioni della Türkiye ha smentito le notizie circolate sui media secondo cui Ankara avrebbe inviato sei aerei carichi di armi in Pakistan.

In un comunicato pubblicato lunedì sulla piattaforma X, il Centro per il Contrasto alla Disinformazione della Direzione ha dichiarato che questa notizia, apparsa su alcuni organi di stampa, è priva di fondamento.

'Un aereo cargo partito dalla Türkiye ha effettuato semplicemente uno scalo tecnico in Pakistan per il rifornimento, proseguendo poi il suo viaggio programmato. Le notizie speculative diffuse al di fuori delle dichiarazioni di fonti e istituzioni autorizzate non dovrebbero essere prese in considerazione', ha precisato il comunicato."