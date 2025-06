Un senatore dell'opposizione colombiana e candidato alle elezioni presidenziali del prossimo anno è stato ferito da colpi d'arma da fuoco durante un evento elettorale a Bogotà sabato, ha dichiarato il governo.

Un video che circola sui social media mostra Miguel Uribe, 39 anni, mentre tiene un discorso davanti a diverse persone, quando improvvisamente si sentono degli spari.

In altre immagini, Uribe appare accasciato sul cofano di un'auto bianca, coperto di sangue, mentre un gruppo di uomini cerca di sorreggerlo.

Il governo del presidente Gustavo Petro ha dichiarato di condannare "categoricamente e con fermezza" l'attacco contro Uribe durante l'evento elettorale nella zona ovest della capitale.

"Questo atto di violenza è un attacco non solo contro la sua persona, ma anche contro la democrazia, la libertà di pensiero e il legittimo esercizio della politica in Colombia," ha affermato la presidenza in una dichiarazione.

Uribe, un forte critico di Petro, è membro del partito Centro Democratico, guidato dall'influente ex presidente Álvaro Uribe, che ha governato la Colombia dal 2002 al 2018.

Lo scorso ottobre, Miguel Uribe ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2026.

Il sindaco di Bogotà, Carlos Galán, ha scritto su X che Miguel Uribe stava "ricevendo cure d'emergenza", aggiungendo che "l'attentatore è stato catturato".

Il ministro della Difesa, Pedro Sánchez, ha inoltre dichiarato su X che le autorità stanno offrendo una ricompensa di circa 700.000 dollari per informazioni che portino alla cattura dei responsabili dell'attacco.

I vertici militari e della polizia stanno tenendo una riunione per "elaborare una strategia per affrontare la situazione", ha aggiunto il ministro.