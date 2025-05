La Russia e l'Ucraina hanno avviato un importante scambio di prigionieri, scambiando centinaia di soldati e civili in quello che viene descritto come il più grande scambio dall'inizio della guerra.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato venerdì che 390 ucraini — tra soldati e civili — sono tornati a casa, con ulteriori rilasci previsti nel fine settimana. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver ricevuto un numero equivalente di prigionieri dall'Ucraina.

"È molto importante riportare tutti a casa," ha detto Zelensky su Telegram, ringraziando coloro che hanno contribuito e promettendo di continuare gli sforzi diplomatici per ulteriori scambi.

Lo scambio segue i colloqui di pace a Istanbul, che hanno segnato il primo incontro diretto tra Kiev e Mosca dall'inizio del 2022, durante il quale entrambe le parti hanno concordato uno scambio di 1.000 persone.

'Forse mio padre tornerà domani'

Gli ucraini liberati sono arrivati in una struttura medica nella regione di Chernihiv, dove sono stati accolti da parenti in festa. Alcuni uomini erano sopraffatti dall'emozione, mentre altri sembravano storditi dopo anni di prigionia. Avvolti in bandiere ucraine, hanno abbracciato i familiari e iniziato il processo di reintegrazione.

Decine di parenti dei prigionieri hanno applaudito e gridato "Grazie!" mentre gli autobus con i prigionieri liberati arrivavano alla struttura medica nella regione di Chernihiv. Lo scambio è avvenuto al confine con la Bielorussia, e i russi rilasciati sarebbero stati portati in Bielorussia per cure mediche. Sebbene lo scambio sia stato significativo, non ha segnato una tregua nei combattimenti.

Battaglie intense continuano lungo la linea del fronte di 1.000 chilometri.

"Vanya!" ha gridato Nataliia Mosych, tra i parenti riuniti, "Mio marito!" Non vedeva suo marito, Ivan, da quasi due anni, ha detto, raggiante di gioia.

"È una sensazione incredibile. Sono ancora sotto shock," ha detto Mosych dopo che suo marito è uscito per incontrare la famiglia, dopo le procedure di registrazione all'interno della struttura.

"Sono davvero felice e non siamo stati dimenticati, contiamo ancora qualcosa per l'Ucraina." Molti parenti hanno pianto quando è diventato chiaro che i loro cari non erano tra quelli che tornavano, sperando che coloro che erano stati rilasciati potessero almeno fornire informazioni sui loro mariti, fratelli e figli.

"Forse mio padre tornerà domani," ha pianto un bambino.