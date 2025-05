Il presidente cinese Xi Jinping sostiene l'intelligenza artificiale e le opportunità per il "Sud Globale" in un contesto di tensioni commerciali globali

Secondo l’agenzia di stampa statale Xinhua, Xi ha incoraggiato Shanghai ad accelerare gli sforzi per diventare un centro tecnologico e d’innovazione di rilevanza globale e a puntare a un ruolo di primo piano nello sviluppo e nella governance dell’intelligenza artificiale.

Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato la necessità di compiere progressi significativi nel campo dell’intelligenza artificiale e ha ribadito il ruolo guida della Cina all’interno del “Sud Globale”

Sebbene Xi non abbia fatto riferimento diretto alla guerra commerciale avviata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la sua visita a Shanghai martedì, il messaggio implicito era chiaro: la Cina è in grado di sviluppare tecnologie all’avanguardia in modo autonomo e dispone di mercati alternativi.

"È una dimostrazione di forza," ha affermato Alfred Wu, esperto di Cina presso la National University of Singapore.

La prima visita di Xi a Shanghai, centro finanziario internazionale della Cina, da novembre 2023 a oggi, coincide con un periodo in cui si intensificano gli effetti della disputa tariffaria con gli Stati Uniti sulla crescita economica globale e in cui Pechino accelera lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, sulla scia del successo internazionale della startup cinese di intelligenza ufficiale DeepSeek.

Martedì, Xi ha esortato Shanghai ad accelerare gli sforzi per trasformarsi in un centro tecnologico e di innovazione con influenza globale e a posizionarsi all'avanguardia nello sviluppo e nella governance dell'intelligenza artificiale (IA), secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua.

Xi ha inoltre sottolineato la necessità di ampliare la ricerca sui modelli di intelligenza artificiale nella città e di attuare politiche più favorevoli a questa tecnologia. Ha visitato un laboratorio incubatore per startup nel settore dell’IA e ha anche testato un paio di occhiali intelligenti.

Il Presidente cinese ha anche visitato la Nuova Banca di Sviluppo, un'istituzione multilaterale dei paesi membri dei BRICS con sede a Shanghai, incontrando il presidente della banca, l'ex Presidente del Brasile Dilma Rousseff, secondo quanto riportato da Xinhua.

La Cina è pronta a rafforzare la cooperazione con la banca sui progetti e a condividere le esperienze di sviluppo con gli altri paesi membri, ha dichiarato Xi durante la visita, aggiungendo che l'ascesa collettiva del Sud Globale è diventata una forza fondamentale per mantenere la pace mondiale, secondo il rapporto

La visita di Xi alla Nuova Banca di Sviluppo dimostra la volontà della Cina di mantenere il proprio ruolo di leader del Sud Globale, ha dichiarato Wu. “La Cina vuole offrire al mondo un’alternativa all’ordine globale dominato dagli Stati Uniti.

Il concetto di Sud Globale è emerso per descrivere i paesi in via di sviluppo, emergenti o a basso reddito, situati principalmente nell'emisfero meridionale, sostituendo il termine "Terzo Mondo" generalmente utilizzato durante la Guerra Fredda tra il 1945 e il 1990.

A novembre, Xi ha annunciato una serie di misure volte a sostenere il Sud Globale durante il vertice dei leader delle principali economie del G20 a Rio de Janeiro.