Israele ha istituito una 'zona di sicurezza di confine' all'interno del Libano, ha dichiarato martedì il Presidente del Parlamento libanese Nabih Berri.

“L'occupazione israeliana non si è limitata alle cinque colline di confine, ma si è estesa fino a creare una fascia di confine che si estende per uno o due chilometri all'interno del territorio libanese,” ha detto Berri al quotidiano libanese Addiyar.

Un fragile cessate il fuoco è in vigore in Libano dal 27 novembre, ponendo fine a mesi di scontri transfrontalieri tra Israele e Hezbollah che erano degenerati in un conflitto su larga scala a settembre.

Secondo l'accordo di cessate il fuoco, Israele avrebbe dovuto ritirarsi completamente dal sud del Libano entro il 26 gennaio, ma la scadenza è stata prorogata al 18 febbraio dopo il rifiuto di Israele di rispettare l'accordo. Israele mantiene ancora una presenza militare in cinque avamposti di confine.

“Il Libano non permetterà a Israele di imporre nuove realtà sul terreno,” ha affermato Berri, invitando la comunità internazionale a fermare le ripetute violazioni israeliane della sovranità libanese.

“Il Libano non accetterà alcun tentativo di scambiare aiuti con condizioni politiche o militari, sia che riguardino le armi della resistenza a nord del fiume Litani o altre questioni interne,” ha sottolineato Berri.

Il Presidente del Parlamento libanese ha anche accusato Israele di cercare di interferire negli affari dei paesi vicini, in particolare della Siria, manipolando la composizione demografica e sostenendo di proteggere determinati gruppi come i drusi.

I drusi in Siria

I drusi costituiscono circa il 3% della popolazione siriana e sono anche conosciuti come “Al-Muwahhidun” (i Unitari).

I drusi sono principalmente concentrati nella provincia meridionale di Suwayda, con comunità più piccole a Damasco, nella sua periferia, a Quneitra e nel nord di Idlib.

Dopo la caduta del regime di Bashar al Assad, Israele ha ampliato la sua occupazione delle Alture del Golan siriane occupando la zona cuscinetto smilitarizzata, una mossa che ha violato l'accordo di disimpegno del 1974 con la Siria.

Ha inoltre intensificato gli attacchi aerei contro posizioni militari siriane in tutto il paese.

I recenti avanzamenti militari di Israele nelle Alture del Golan, che occupa dal 1967, hanno suscitato condanne da parte delle Nazioni Unite e di diversi paesi arabi.