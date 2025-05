La Russia ha dichiarato di essere in attesa di "spiegazioni" dalla Francia dopo che un dipendente del governo russo è stato trattenuto per ore all'aeroporto di Parigi in quello che Mosca ha definito uno " atto vergognoso".

Il dipendente, il cui nome non è stato rivelato, lavorava per il ministero degli Esteri russo ed era arrivato in Francia domenica come parte di una delegazione ufficiale, ha riferito Mosca.

Secondo quanto riportato, la polizia di frontiera francese avrebbe confiscato il telefono e il computer della persona al suo arrivo, trattenendola al controllo di frontiera per ore, nonostante fosse in possesso di un visto francese.

I rapporti tra Francia e Russia sono peggiorati notevolmente negli ultimi mesi, con Mosca che ha intensificato le critiche verso l'Europa e in particolare verso il presidente francese Emmanuel Macron per il loro sostegno all'Ucraina.

"Quello che è successo il 6 aprile all'aeroporto Charles de Gaulle non ha spiegazione," ha dichiarato mercoledì Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, durante una conferenza stampa settimanale.

"L'Ambasciata russa ha immediatamente inviato un ufficiale consolare all'aeroporto. Il nostro diplomatico ha dovuto aspettare quasi sette ore per avere accesso alla collega, che era arrivata in Francia come parte di una delegazione ufficiale," ha aggiunto.

"Non intendiamo lasciare che questo accada senza conseguenze," ha affermato Zakharova.

Non c'è stata una risposta immediata da parte di Parigi.

"Abbiamo certamente richiesto spiegazioni alla parte francese. Francamente, è difficile immaginare come possano giustificarsi," ha detto Zakharova durante la conferenza.

Cremlino Condanna : 'Totalmente inaccettabile'

Il Cremlino ha definito la detenzione del funzionario "totalmente inaccettabile" e ha affermato che ciò "aggraverà ulteriormente" i rapporti tra Mosca e Parigi.

La Russia ha dichiarato di aver inviato una nota di protesta al ministero degli Esteri francese e di aver convocato l'ambasciatore francese a Mosca.

Entrambi i Paesi hanno espulso decine di diplomatici dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina, più di tre anni fa.

Di recente, il Cremlino ha spostato gran parte della sua rabbia per il conflitto in Ucraina verso l'Europa, distogliendola dagli Stati Uniti, che stanno cercando di migliorare i rapporti con Mosca.

La Francia è stata un fermo sostenitore dell'Ucraina e ha proposto l'idea di schierare forze di pace nel Paese come parte di un futuro accordo di pace, una proposta che la Russia considera equivalente a un atto di guerra.

Lunedì, Macron ha accusato la Russia di "tattiche dilatorie" dopo che Mosca ha respinto una proposta congiunta di Stati Uniti e Ucraina per un cessate il fuoco, ponendo condizioni per una tregua nel Mar Nero.

Attualmente, Mosca tiene in carcere il ricercatore francese Laurent Vinatier, che lavora per una ONG svizzera di mediazione nei conflitti, con accuse che Parigi definisce "arbitrarie".