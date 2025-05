Il ministro della Giustizia turco Yilmaz Tunc, rivolgendosi ai media internazionali presso l'ufficio presidenziale di Dolmabahce, ha respinto le affermazioni secondo cui le recenti procedure giudiziarie contro il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu e altre persone avrebbero motivazioni politiche.

Il ministro Tunc, criticando i tentativi di dipingere le indagini giudiziarie in corso come politicamente motivate, ha sottolineato che la magistratura turca opera in modo indipendente. “Fin dall'inizio delle indagini, alcuni circoli hanno cercato di fare pressione sulle autorità giudiziarie senza conoscere i dettagli del caso, cercando di inquadrare il processo come politicamente motivato. Respingiamo queste dichiarazioni irresponsabili”, ha dichiarato. “In uno Stato di diritto, le accuse di crimini devono essere affrontate in tribunale, non nelle strade”.

Tunc ha fornito aggiornamenti su due indagini in corso avviate dalla Procura Capo di Istanbul, che coinvolgono un totale di 106 sospetti, tra cui Imamoglu. Un caso riguarda sette individui accusati di aver sostenuto un'organizzazione terroristica, di cui tre attualmente in custodia e una sotto controllo giudiziario. Il secondo caso si concentra su accuse di corruzione, appropriazione indebita, frode e raccolta illegale di dati all'interno di un'organizzazione criminale. Dei 106 sospetti, 51 sono stati arrestati, 41 posti sotto supervisione giudiziaria e 14 risultano latitanti.

Il ministro, sottolineando che le indagini si basano sui rapporti sui crimini finanziari e sui risultati degli ispettori, ha respinto le accuse di interferenza politica. “Il processo giudiziario valuterà le accuse, le difese e le prove in modo trasparente, assicurando che la verità sia pienamente rivelata”, ha dichiarato.

Inoltre, Tunc ha criticato quelli che ha descritto come approcci di parte e doppi standard da parte di attori internazionali. "Purtroppo, alcune recenti dichiarazioni della comunità internazionale ignorano il principio fondamentale dello stato di diritto. Respingiamo categoricamente tali atteggiamenti prevenuti nei confronti della Türkiye," ha dichiarato, sottolineando che anche in molti altri paesi le figure politiche sono sottoposte a controlli giudiziari.

Il ministro ha invitato alla pazienza e al rispetto per i processi legali della Türkiye, esortando le nazioni europee ad adottare un approccio equilibrato. "Il rispetto per il sistema legale interno di un paese è fondamentale. Ci aspettiamo un comportamento responsabile nell'attendere l'esito dell'indagine."