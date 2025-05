Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato giovedì che Mosca è pronta a raggiungere un accordo sulla guerra in Ucraina, dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato il suo omologo russo Vladimir Putin a fermare gli attacchi, in un raro rimprovero a seguito dei più letali bombardamenti su Kiev degli ultimi mesi.

“Siamo pronti a raggiungere un accordo, ma ci sono ancora alcuni punti che devono essere definiti, e stiamo lavorando su questo,” ha detto Lavrov in un'intervista a CBS News.

L'inviato di Trump, Steve Witkoff, è atteso in Russia venerdì, dove avrà una serie di colloqui con Putin per il cessate il fuoco. Lavrov ha affermato che il processo di negoziazione sta andando nella giusta direzione e che i colloqui continueranno con Washington.

Ha aggiunto che il presidente statunitense è “probabilmente l'unico leader al mondo che ha riconosciuto la necessità di affrontare le cause profonde di questa situazione”, ma ha sottolineato che Trump “non ha specificato gli elementi dell'accordo”.

Trump, tuttavia, ha lanciato un appello diretto a Putin dopo gli attacchi missilistici e con droni sulla capitale ucraina giovedì mattina, che hanno causato almeno 12 morti. È stato l'ultimo di una serie di attacchi aerei russi che hanno ucciso decine di civili, sfidando il tentativo di Trump di porre rapidamente fine al bagno di sangue.

“Non sono contento degli attacchi russi,” ha scritto Trump sui social media. “Non necessari e pessimo tempismo. Vladimir, STOP!” ha affermato Trump, che è stato accusato di favorire la Russia e ha spesso criticato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

Alla domanda dei giornalisti su quali concessioni Mosca avesse offerto nei negoziati per porre fine alla guerra, Trump ha risposto: “Smettere di prendere tutto il paese — una concessione piuttosto grande.”

La Russia ha lanciato la sua invasione su larga scala dell'Ucraina nel 2022, sperando di conquistare il paese in pochi giorni, ma da allora è rimasta impantanata in una guerra sanguinosa con enormi perdite da entrambe le parti.

La questione della Crimea

Zelenskyy ha interrotto un viaggio in Sudafrica per affrontare le conseguenze degli ultimi attacchi. Ha messo in dubbio se gli alleati di Kiev stiano facendo abbastanza per costringere Putin ad accettare un cessate il fuoco completo e incondizionato.

“Non vedo alcuna forte pressione sulla Russia o nuovi pacchetti di sanzioni contro l'aggressione russa,” ha detto Zelenskyy, sottolineando che Trump aveva precedentemente avvertito di conseguenze se Mosca non avesse accettato di fermare i combattimenti. Mercoledì, Trump aveva accusato Zelenskyy di ostacolare gli sforzi di pace escludendo il riconoscimento della rivendicazione russa sulla Crimea, un territorio che il presidente statunitense ha definito “perso anni fa”.

Mosca ha annesso la penisola nel 2014. “Facciamo tutto ciò che i nostri partner hanno proposto; solo ciò che contraddice la nostra legislazione e la Costituzione non possiamo fare,” ha risposto Zelenskyy a una domanda sulla Crimea.

In contrasto, il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato giovedì che è Mosca, non Kiev, a dover fare passi avanti nei negoziati. “La palla è chiaramente nel campo russo ora,” ha detto Rutte ai giornalisti alla Casa Bianca dopo un incontro con Trump.

'Estratti dalle macerie'

La Russia ha lanciato almeno 70 missili e 145 droni contro l'Ucraina tra mercoledì sera e giovedì mattina, con l'obiettivo principale su Kiev, ha riferito l'aeronautica ucraina.

“Alle 17:30 (1430 GMT), il bilancio delle vittime nel distretto di Sviatoshinsky a Kiev è salito a 12,” hanno riportato i servizi di emergenza statali ucraini, con il numero dei feriti salito a 90. La Russia ha dichiarato di aver preso di mira l'industria della difesa ucraina, inclusi impianti che producevano “carburante per razzi e polvere da sparo”.

Interrogato sugli attacchi, Lavrov ha detto a CBS News: “Prendiamo di mira solo obiettivi militari o siti civili utilizzati dai militari. Se questo era un obiettivo utilizzato dai militari ucraini, il Ministero della Difesa, i comandanti sul campo hanno il diritto di attaccarli.”

L'Ucraina è stata colpita da attacchi aerei durante tutta l'offensiva triennale della Russia, ma gli attacchi su Kiev, meglio protetta dalle difese aeree rispetto ad altre città, sono meno comuni.

Zelenskyy ha dichiarato che la Russia ha utilizzato un missile balistico nordcoreano negli attacchi. Olena Davydiuk, un'avvocatessa di 33 anni a Kiev, ha raccontato all'AFP di aver visto finestre rompersi e porte “uscire dai cardini”. “Le persone venivano estratte dalle macerie,” ha aggiunto.

Zelenskyy ha detto che sul terreno le forze russe hanno attaccato le posizioni ucraine giovedì, a seguito degli attacchi su Kiev. “Fondamentalmente, i russi hanno cercato di passare all'offensiva sotto la copertura del loro massiccio attacco,” ha scritto su X. “Mentre la maggior parte delle nostre forze era concentrata sulla protezione dai missili e dai droni, i russi hanno intensificato significativamente i loro attacchi terrestri.”