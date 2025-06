Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rivolto i suoi auguri alla nazione in occasione della festività musulmana di Eid al-Adha, conosciuta anche come la Festa del Sacrificio.

In un post su X, Erdogan ha espresso la speranza che questa ricorrenza sia propizia per "il proprio Paese, la nazione turca e l'intera umanità." Ha inoltre rivolto i suoi auguri a tutti i cittadini turchi e a "tutti gli amici" in diverse parti del mondo, inclusi i gazani e i palestinesi, in occasione dell'Eid.

La festività commemora la disponibilità del Profeta Ibrahim, o Abramo, a sacrificare suo figlio su comando di Dio, prima che un montone fosse offerto come sostituto divino all'ultimo momento.

I musulmani sacrificano animali in ricordo di questa vicenda e condividono la carne con i poveri e i loro parenti.

Quasi 2 milioni di pellegrini continuano il rituale dell'Hajj nel primo giorno di Eid al-Adha

Quasi due milioni di pellegrini musulmani hanno iniziato venerdì mattina il rituale del lancio delle pietre contro i pilastri di Jamarat, segnando il primo giorno di Eid al-Adha e uno dei momenti chiave del pellegrinaggio annuale dell'Hajj a Mina, nell'Arabia Saudita occidentale.

Dopo aver completato il lancio delle pietre a Jamarat Al-Aqaba, i pellegrini proseguono con gli altri riti dell'Eid, incluso il sacrificio rituale di un animale, che segna l'inizio dei quattro giorni della festività di Eid al-Adha.

I pellegrini rimarranno a Mina durante i tre giorni di Tashreeq (da sabato a lunedì), continuando il rituale del lancio delle pietre.

Le autorità saudite hanno annunciato giovedì il successo dello spostamento dei pellegrini verso il Monte Arafat, grazie all'ausilio di avanzati sistemi di intelligenza artificiale.

La stagione dell'Hajj, della durata di sei giorni, è iniziata mercoledì e i rituali finali continueranno fino a lunedì.

L'Autorità Generale per le Statistiche dell'Arabia Saudita ha annunciato che il numero di pellegrini per l'anno 1446 del calendario islamico è di 1.673.230, di cui 1.506.576 provenienti dall'estero.

Il numero di pellegrini domestici, cittadini sauditi e residenti, è di 166.654.

Lo scorso anno, oltre 1,8 milioni di pellegrini musulmani provenienti da 200 Paesi del mondo hanno partecipato all'Hajj.

Il pellegrinaggio dell'Hajj è il quinto pilastro della fede islamica, un rituale che deve essere compiuto da tutti i musulmani, se finanziariamente possibile, almeno una volta nella vita.

L'Hajj include una serie di rituali volti a illustrare i concetti fondamentali dell'Islam e a commemorare le prove affrontate dal Profeta Abramo e dalla sua famiglia.