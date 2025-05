L'operatore della rete elettrica spagnola ha ripristinato le forniture di elettricità a circa metà del paese dopo un enorme blackout che lunedì ha paralizzato la Penisola Iberica, e il resto dovrebbe essere ripristinato entro martedì, ha dichiarato il Primo Ministro Pedro Sánchez.

Le autorità, nella tarda serata di lunedì, non avevano ancora stabilito cosa avesse causato il blackout e non escludevano alcuna ipotesi, ha aggiunto Sánchez in un discorso televisivo.

Il Primo Ministro del Portogallo, Luís Montenegro, ha dichiarato che l'elettricità nel paese sarà completamente ripristinata nelle prossime ore, dopo che un massiccio blackout ha colpito la Penisola Iberica per gran parte della giornata.

Ha sottolineato che tutti i servizi statali hanno continuato a funzionare nel paese nonostante le difficoltà.

"Il blackout diffuso della nostra rete elettrica è stato causato al di fuori del paese, probabilmente in Spagna", ha dichiarato Montenegro in una conferenza stampa.

Montenegro ha inoltre affermato che l'elettricità dovrebbe essere ripristinata in tutto il paese "entro le prossime ore".

Nel frattempo, il presidente del Consiglio Europeo ha dichiarato che attualmente non ci sono prove di un attacco informatico in relazione ai blackout diffusi in Spagna e Portogallo.

Antonio Costa ha riferito di aver parlato telefonicamente con Sánchez e Montenegro riguardo al blackout in corso in Spagna e Portogallo.

"Gli operatori delle reti in entrambi i paesi stanno lavorando per individuare la causa e ripristinare la fornitura di elettricità", ha scritto su X. Ha chiarito che "al momento, non ci sono indicazioni di un attacco informatico."

L'elettricità è mancata in tutto il Portogallo, la Spagna e Andorra – un microstato tra Spagna e Francia – intorno a mezzogiorno di lunedì, colpendo anche alcune parti della Francia.

Le autorità stanno indagando sulle cause del blackout.

Anche l'Istituto Nazionale per la Cybersecurity della Spagna sta studiando se un attacco informatico possa essere responsabile.