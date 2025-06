Lo shock derivante dalla guerra commerciale ha effetti differenziati per le banche centrali nei mercati emergenti, a differenza della pandemia di COVID, quando potevano rapidamente allentare la politica monetaria, ha affermato Gita Gopinath del Fondo Monetario Internazionale (FMI).

In un'intervista al quotidiano Financial Times, la prima vicedirettrice generale del Fondo ha dichiarato che l'impatto imprevedibile dei dazi sulle economie in via di sviluppo e sui mercati globali renderebbe il compito dei banchieri centrali più difficile.

"Questa volta la sfida sarà maggiore per loro, rispetto alla pandemia," ha detto.

Gopinath ha affermato che i mercati emergenti stanno "navigando nella nebbia" a causa dell'imprevedibilità della politica commerciale di Trump, rendendo la situazione ancora più precaria.

La politica commerciale imprevedibile di Trump

Trump ha imposto un dazio base del 10 percento sulle importazioni provenienti da quasi tutti i paesi del mondo ad aprile, oltre a tariffe del 25 percento sui settori dell'acciaio, dell'alluminio e delle automobili.

Ha inoltre annunciato dazi più elevati per dozzine di paesi, ma li ha sospesi fino a luglio per dare spazio alle negoziazioni.

Il mese scorso, Stati Uniti e Cina hanno concordato di ridurre temporaneamente i dazi dopo colloqui a Ginevra, ma successivamente Trump ha accusato Pechino di aver violato la tregua.

Venerdì, durante un comizio a West Mifflin, Pennsylvania, Trump ha annunciato che avrebbe raddoppiato i dazi su acciaio e alluminio al 50 percento, in una nuova escalation della sua guerra commerciale globale.

Mentre Trump ritiene che la sua guerra commerciale stimolerà l'economia statunitense, l'OCSE ha ridotto le sue previsioni di crescita per gli Stati Uniti all'1,6 percento, rispetto al 2,2 percento della precedente previsione, rappresentando la revisione più significativa tra i paesi ricchi.