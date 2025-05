I legislatori sudcoreani hanno proposto mercoledì l'impeachment del presidente Yoon Suk-yeol per la sua improvvisa decisione di dichiarare la legge marziale, che ha revocato dopo un caotico stallo tra il Parlamento e l'esercito che ha danneggiato la reputazione del Paese.

La dichiarazione della legge marziale da parte di Yoon nella tarda serata di martedì ha tentato di vietare l'attività politica e di censurare i media in Corea del Sud, che ha la quarta economia dell'Asia ed è un alleato chiave degli Stati Uniti.

Le truppe armate hanno fatto irruzione nell'edificio dell'Assemblea nazionale a Seoul, ma si sono ritirate quando gli assistenti parlamentari hanno spruzzato loro degli estintori. I legislatori hanno respinto la decisione della legge marziale, mentre i manifestanti si sono scontrati con la polizia all'esterno.

Mercoledì sera, gruppi civici e di lavoratori hanno tenuto una veglia a lume di candela nel centro di Seoul per chiedere le dimissioni di Yoon, ricordando le massicce proteste a lume di candela che hanno portato all'impeachment dell'ex presidente Park Geun-hye nel 2017. Hanno poi marciato verso l'ufficio presidenziale.

Sei partiti dell'opposizione sudcoreana hanno presentato in Parlamento una proposta di legge per l'impeachment di Yoon, che ha già affrontato le accuse di una leadership pesante da parte dei suoi oppositori e del suo stesso partito, e il voto è previsto per venerdì o sabato.

L'inizio della sessione plenaria per la presentazione formale del disegno di legge era previsto per mercoledì poco dopo la mezzanotte (1500 GMT).

“Non possiamo ignorare la legge marziale illegale”, ha dichiarato ai giornalisti Kim Yong-min, deputato del PD. “Non possiamo più lasciare che la democrazia collassi”.

Il leader del partito Potere popolare di Yoon ha chiesto il licenziamento del ministro della Difesa Kim Yong-hyun e le dimissioni dell'intero gabinetto. Kim si è offerto di dimettersi, ha dichiarato il ministero della Difesa.

La crisi ha scosso i mercati finanziari globali e ha fatto scendere l'indice di riferimento KOSPI della Corea del Sud dell'1,4%, portando le perdite su base annua a oltre il 7% e rendendolo il mercato azionario asiatico con la peggiore performance di quest'anno.

Il won è rimasto stabile ma vicino ai minimi di due anni, con i commercianti che hanno segnalato un sospetto intervento delle autorità sudcoreane dopo i colloqui della notte tra il ministro delle Finanze Choi Sang-mok e il governatore della Banca di Corea Rhee Chang-yong.

Nella tarda serata di mercoledì, Choi ha inviato una nota d'emergenza ai responsabili finanziari mondiali e alle agenzie di rating, in cui affermava che il mercato stava funzionando come di consueto e che il ministero delle Finanze stava lavorando per alleviare qualsiasi impatto negativo derivante dalle turbolenze politiche, ha dichiarato il ministero in un comunicato.

Nessuna minaccia concreta

In un discorso televisivo tenuto nella tarda serata di martedì, Yoon ha dichiarato alla nazione che la legge marziale era necessaria per difendere il Paese dalle forze antistatali filo-nordcoreane e per proteggere il libero ordine costituzionale, pur non citando minacce specifiche.

Nel giro di poche ore, il Parlamento della Corea del Sud, con 190 dei suoi 300 membri presenti, ha approvato all'unanimità una mozione per la revoca della legge marziale, con 18 membri del partito di Yoon presenti.

Il presidente ha poi revocato la dichiarazione di legge marziale, circa sei ore dopo la sua proclamazione.

I manifestanti fuori dall'Assemblea nazionale hanno gridato e applaudito. Hanno cantato “Abbiamo vinto!” e un manifestante ha battuto su un tamburo.

“Ci sono opinioni secondo cui è stato eccessivo passare alla legge marziale d'emergenza e che non abbiamo seguito le procedure per la legge marziale d'emergenza, ma è stato fatto rigorosamente all'interno del quadro costituzionale”, ha detto per telefono un funzionario presidenziale sudcoreano.

La Corea del Nord non ha ancora reagito al dramma del Sud.

Yoon ha causato disagio tra i sudcoreani bollando i suoi critici come “forze totalitarie comuniste e antistatali” mentre il suo indice di gradimento diminuiva. A novembre, ha negato di aver commesso illeciti in risposta alle accuse di influenza su di lui e sulla moglie e ha adottato una linea dura contro i sindacati.

Mercoledì Seul è apparsa in gran parte normale, con il consueto traffico dell'ora di punta nei treni e nelle strade.

Ma il sindacato della Hyundai Motor ha annunciato l'intenzione di scioperare giovedì e venerdì e alcuni importanti datori di lavoro, tra cui Naver Corp e LG Electronics Inc, hanno consigliato ai dipendenti di lavorare da casa.

Le vendite di prodotti in scatola, pasta istantanea e acqua in bottiglia sono aumentate durante la notte, ha dichiarato un'importante catena di minimarket sudcoreana, che ha chiesto l'anonimato.

“Sono profondamente turbato da questo tipo di situazione e sono molto preoccupato per il futuro del Paese”, ha dichiarato Kim Byeong-in, 39 anni, residente a Seoul.

L'Assemblea nazionale può impeachment il presidente se più di due terzi dei legislatori votano a favore. Segue un processo da parte della Corte costituzionale, che può confermare la mozione con il voto di sei dei nove giudici.

Il partito di Yoon ha 108 seggi nella legislatura di 300 membri.

Pericolo scongiurato

Se Yoon si dimettesse o venisse rimosso dall'incarico, il primo ministro Han Duck-soo assumerebbe il ruolo di leader fino a quando non si terranno nuove elezioni entro 60 giorni.

“La Corea del Sud come nazione ha schivato un proiettile, ma il presidente Yoon potrebbe essersi sparato in un piede”, ha dichiarato Danny Russel, vicepresidente dell'Asia Society Policy Institute di Washington, a proposito della prima dichiarazione di legge marziale in Corea del Sud dal 1980.

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha accolto con favore la decisione di Yoon di revocare la legge marziale. “Continuiamo ad aspettarci che i disaccordi politici siano risolti pacificamente e in accordo con lo stato di diritto”, ha dichiarato in un comunicato.

La Corea del Sud ospita circa 28.500 truppe americane come eredità della guerra di Corea del 1950-1953.

I previsti colloqui sulla difesa e un'esercitazione militare congiunta tra i due alleati sono stati rinviati a causa delle più ampie ripercussioni diplomatiche della disfatta.

La situazione politica della Corea del Sud è una “questione interna”, ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. La Russia ha dichiarato di seguire con preoccupazione i “tragici” eventi in Corea del Sud.

Yoon, un procuratore di carriera, ha ottenuto una vittoria nelle elezioni presidenziali più combattute della storia della Corea del Sud nel 2022, cavalcando un'ondata di malcontento per varie questioni.

Ma è impopolare: da mesi il suo indice di gradimento si aggira intorno al 20% e l'opposizione ha conquistato quasi due terzi dei seggi in parlamento nelle elezioni di aprile.

La legge marziale è stata dichiarata più di una dozzina di volte da quando la Corea del Sud è stata fondata come repubblica nel 1948. Nel 1980, un gruppo di ufficiali militari costrinse l'allora presidente Choi Kyu-hah a proclamare la legge marziale per stroncare le richieste di ripristino di un governo democratico.