L'Ambasciatore degli Stati Uniti in Türkiye, Tom Barrack, ha dichiarato che la Türkiye ha svolto un ruolo "unico" nei recenti colloqui tenutisi a Istanbul per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.

Lunedì all'emittente turca NTV, Barrack ha detto: "La Türkiye ha una cooperazione tradizionale sia con la Russia che con l'Ucraina, il che le consente di stabilire un dialogo significativo."

Barrack ha affermato che la Türkiye è ampiamente riconosciuta come un alleato chiave della NATO, ma ha anche dimostrato una più ampia influenza regionale, in particolare in Siria e nella mediazione del conflitto tra Russia e Ucraina.

Ha inoltre sottolineato il forte rapporto tra il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, esprimendo la sua intenzione di contribuire a rafforzare ulteriormente tale partenariato.

Barrack ha aggiunto che la pazienza di Trump nei confronti della guerra tra Russia e Ucraina si sta esaurendo.

‘Confini artificiali e politiche fallimentari’

Riguardo alla Siria, Barrack ha dichiarato che le attuali politiche statunitensi nella regione saranno significativamente diverse dagli approcci passati, che a suo dire sono stati in gran parte fallimentari.

Ha sostenuto che molte delle crisi in corso in Medio Oriente derivano dagli sforzi occidentali per modellare la regione secondo i propri interessi sin dalla Prima Guerra Mondiale.

Ma prendiamo, ad esempio, la Dichiarazione Balfour: era un tentativo di creare una nuova e libera patria per la popolazione ebraica. Poi arrivò Sykes-Picot, dove un funzionario britannico e uno francese tracciarono confini artificiali in una regione piena di tribù e sette religiose," ha detto.

Barrack ha sottolineato che, mentre l'Impero Ottomano aveva un sistema funzionante, quei confini ignoravano le realtà locali. Inoltre, ha affermato: "Era impossibile tracciare confini artificiali attorno a loro, eppure è esattamente ciò che ha fatto l'Accordo Sykes-Picot."