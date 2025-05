Il Ministero degli Esteri della Türkiye ha rilasciato una dichiarazione dettagliata, invitando a un maggiore sostegno regionale e internazionale per la transizione politica e la ricostruzione della Siria, in seguito a quella che viene descritta come una “nuova fase” nella storia del Paese dopo la caduta del regime di Assad.

La dichiarazione di giovedì sottolinea che il popolo siriano sta cercando di superare il trauma di un conflitto durato 14 anni e deve essere messo in condizione di plasmare il proprio futuro attraverso un processo politico guidato dagli stessi siriani.

Ankara ha evidenziato che i recenti passi della Siria per reintegrarsi nella diplomazia regionale e globale dovrebbero essere sostenuti. Ha avvertito che il proseguimento dell'isolamento e delle sanzioni potrebbe mettere a rischio una stabilità già fragile, aggiungendo che un maggiore impegno diplomatico ed economico, incluso il ritiro delle sanzioni, è essenziale per una pace duratura.

La Türkiye ha presentato questa posizione come una necessità sia umanitaria che strategica, affermando che l'unico modo praticabile per eliminare i rischi di instabilità è attraverso “maggiore supporto e un coinvolgimento più profondo”.

L’approccio della Türkiye per la Siria: unità, sicurezza e ricostruzione

Secondo la dichiarazione, il fulcro della politica turca sulla Siria si basa sulla preservazione dell'integrità territoriale del Paese, sull'eliminazione delle minacce terroristiche, sul raggiungimento della riconciliazione nazionale e sul sostegno alla ricostruzione attraverso la rimozione delle sanzioni. La Türkiye ha ribadito la sua opposizione a qualsiasi iniziativa che comprometta la sovranità della Siria o favorisca la sopravvivenza di gruppi armati e attori separatisti al di fuori dell'autorità dello Stato.

La dichiarazione ha notato una diminuzione delle attività militari nel sud della Siria, dove si riferisce che le fazioni armate vengono integrate in un nuovo esercito nazionale. Tuttavia, ha riconosciuto che si verificano ancora scontri localizzati, spesso innescati da provocazioni.

Tensioni sulle attività dei terroristi YPG/PYD

Türkiye ha espresso preoccupazione per l'evoluzione del rapporto tra il governo siriano e le SDF dominate da YPG/PYD, facendo riferimento a un memorandum d'intesa firmato tra le due parti. Ha inoltre criticato una conferenza tenuta dall'organizzazione terroristica YPG/PYD a Qamishli il 26 aprile, affermando che i messaggi trasmessi erano incoerenti con l'accordo SDF-Damasco.

Ankara ha ribadito il suo sostegno all'unità della Siria e ha avvertito contro qualsiasi accordo che favorisca agende separatiste. L’ YPG/PYD è l'estensione siriana dell'organizzazione terroristica PKK, responsabile della morte di oltre 40 mila persone, per lo più civili, inclusi bambini.

Una nuova costituzione siriana deve garantire l'uguaglianza

La Türkiye ha sottolineato che il futuro della Siria deve essere costruito su una governance inclusiva. Si aspetta che qualsiasi nuova costituzione siriana garantisca pari diritti a tutti i gruppi etnici e religiosi.

Il Ministero degli Esteri ha dichiarato di opporsi a qualsiasi struttura che limiti le libertà dei siriani di esprimere le proprie identità o credenze, e che qualsiasi tentativo di istituzionalizzare l'ineguaglianza sarà fermamente respinto.

La dichiarazione ha riaffermato l'opposizione della Turchia al PKK e ai suoi affiliati. Mentre Ankara afferma di aver lasciato spazio al governo siriano per affrontare le proprie sfide di sicurezza, ha avvertito che rimangono sul tavolo misure alternative se le entità legate al terrorismo non verranno smantellate.

Ha esortato il PKK a disarmarsi e a cessare di ostacolare gli sforzi di normalizzazione. La Türkiye ha inoltre chiarito che non accetterà alcuna iniziativa che indebolisca la sovranità siriana o legittimi gruppi armati al di fuori dello Stato centrale.

Centro congiunto anti-terrorismo in fase di sviluppo

La Türkiye ha confermato la sua partecipazione a un importante incontro sulla sicurezza regionale tenutosi ad Amman il 9 marzo, che ha riunito leader degli esteri, della difesa e dell'intelligence di Siria e Paesi vicini.

Le parti hanno concordato di istituire un centro operativo congiunto per coordinare le misure antiterrorismo. La Türkiye ha dichiarato che i lavori tecnici e diplomatici sono in corso, con un altro incontro previsto nel prossimo periodo.

Ankara ha espresso disponibilità a impegnarsi bilateralmente con la Siria in aree allineate ai suoi interessi di sicurezza nazionale. Ha affermato di essere aperta ad affrontare qualsiasi argomento che contribuisca alla stabilità reciproca, nel quadro di accordi reciproci.

Coinvolgimento globale: segnali di movimento, ma condizionato

Il Ministero degli Esteri ha concluso osservando che, mentre gli Stati Uniti continuano a mantenere la Siria a distanza, hanno anche avviato un coinvolgimento limitato. Washington starebbe cercando misure di fiducia da Damasco come condizione per allentare le sanzioni.

La Türkiye ha fatto progressi nell'incoraggiare gli Stati Uniti, l'UE e il Regno Unito a consentire esenzioni e flessibilità sulle sanzioni e sta continuando gli sforzi diplomatici per ottenere la revoca di tutte le misure punitive.

“La completa rimozione di queste sanzioni è fondamentale per la ricostruzione del Paese e la sua reintegrazione nel sistema regionale e globale,” ha concluso la dichiarazione.