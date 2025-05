Il governatore della regione di Sumy in Ucraina, che confina con la Russia, ha dichiarato che le forze russe hanno preso il controllo di quattro villaggi in un nuovo tentativo di stabilire una "zona cuscinetto" all'interno del territorio ucraino.

Fonti militari russe e blogger filo-russi avevano riportato nei giorni scorsi l’occupazione di villaggi nella regione. Sumy è stata soggetta a ripetuti attacchi aerei dall'inizio delle offensive russe.

Scrivendo sui social media lunedì, il governatore della regione di Sumy, Oleh Hryhorov, ha dichiarato i villaggi occupati: Novenke, Basivka, Veselivka e Zhuravka, tutti situati vicino al confine. Ha inoltre sottolineato che i residenti di questi villaggi erano già stati evacuati.

“Il nemico continua a tentare di avanzare con l'obiettivo di creare una cosiddetta 'zona cuscinetto',” ha scritto Hryhorov.

Ha aggiunto che le forze ucraine stanno "mantenendo la situazione sotto controllo, infliggendo danni precisi al nemico."

Secondo quanto riportato, i combattimenti continuano nei pressi di altri villaggi, tra cui Volodymyrivka e Bilovodiv, che il Ministero della Difesa russo ha dichiarato lunedì di aver posto sotto il proprio controllo.

Il Servizio di Emergenza dello Stato ucraino ha riferito che un civile è stato ucciso lunedì quando le forze russe hanno bombardato un'area a ovest dei villaggi occupati.

La regione di Sumy si trova di fronte alla regione russa di Kursk, dove le truppe ucraine hanno effettuato un'incursione transfrontaliera nell'agosto 2023. Mentre Mosca afferma di aver espulso le truppe ucraine dall'area, Kiev sostiene che le sue forze siano ancora attive lì.

Durante il fine settimana, DeepState, un noto blog militare ucraino, ha riportato che le forze russe sono riuscite per la prima volta a stabilire posizioni lungo una linea di villaggi di confine nella regione di Sumy.

Un attacco missilistico russo contro la capitale regionale Sumy ha ucciso 35 persone la domenica prima di Pasqua, lo scorso mese.

DeepState ha anche riferito lunedì che le forze russe hanno lanciato nuovi attacchi più a est, vicino a Vovchansk nella regione di Kharkiv, un'area in cui Mosca aveva aperto un altro fronte nel maggio 2024.

L'Occidente elimina le restrizioni sulle forniture di armi

Nel frattempo, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato lunedì che le potenze occidentali hanno eliminato le restrizioni sulla portata delle armi fornite all'Ucraina, permettendo a Kiev di colpire obiettivi militari all'interno della Russia.

“Non ci sono più restrizioni sulla portata delle armi fornite all'Ucraina. Né da parte dei britannici, né dei francesi, né da parte nostra, né degli americani,” ha dichiarato Merz in un forum a Berlino.

“Questo significa che l'Ucraina può ora anche difendersi, ad esempio attaccando posizioni militari in Russia. Non poteva farlo fino a poco tempo fa. Con pochissime eccezioni, non lo aveva fatto fino a poco tempo fa. Ma ora può farlo,” ha aggiunto.

L'Ucraina accusa la Cina di fornire supporto alla Russia

In altri sviluppi, il capo dell'intelligence estera ucraina ha affermato lunedì che la Cina sta fornendo materiali alle fabbriche militari in Russia.

“È vero, sono emerse informazioni che suggeriscono che la Cina fornisce macchinari, prodotti chimici speciali, polvere da sparo e componenti specificamente destinati alle industrie di produzione della difesa,” ha dichiarato Oleh Ivashchenko, capo del Servizio di Intelligence Estera dell'Ucraina, all'agenzia di stampa statale Ukrinform.

Ivashchenko ha affermato di avere dati confermati su 20 fabbriche russe in questo ambito, aggiungendo che sono stati registrati almeno cinque casi di cooperazione nell'industria aeronautica tra Russia e Cina nel periodo 2024-2025.

“All'inizio del 2025, l'80% dei componenti elettronici critici trovati nei droni russi proveniva dalla Cina,” ha dichiarato.

“Allo stesso tempo, ci sono casi di sostituzione di prodotti, nomi di prodotti ingannevoli, e società di comodo attraverso le quali viene fornito tutto il necessario per la produzione di microelettronica,” ha aggiunto.

Il mese scorso, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha accusato la Cina di fornire supporto militare diretto alla Russia, annunciando anche sanzioni contro entità con sede in Cina, sostenendo che siano coinvolte nella produzione di missili russi.