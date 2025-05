Nel suo discorso al Congresso in seguito alle prime settimane di mandato, il presidente degli Stati Uniti ha affrontato una moltitudine di questioni, dall'economia all'immigrazione, dalla politica estera ai dazi e agli ordini esecutivi.

Il 78enne repubblicano, con Musk, la persona più ricca del mondo, tra i presenti, al discorso televisivo in prima serata, ha affermato che dopo meno di due mesi di ritorno al potere è “appena iniziato”.

“L'America è tornata”, ha dichiarato.

Il deputato democratico, Al Green, è stato espulso perché si è rifiutato di smettere di disturbare, sostenendo che Trump non ha il mandato di eliminare i programmi sanitari e agitando il suo bastone da passeggio contro il presidente.

Altri democratici hanno tenuto in silenzio cartelli con scritto “Falso”, “Musk ruba” e “Questa è una bugia!”.

Tariffe doganali

Trump ha promesso che il 2 aprile verranno imposte tariffe reciproche alla maggior parte dei partner commerciali del Paese.

“Altri Paesi hanno usato le tariffe contro di noi per decenni, e ora tocca a noi iniziare a usarle contro questi altri Paesi”, ha dichiarato.

“È reciproco, avanti e indietro. Qualsiasi cosa ci tassino, noi la tasseremo”.

Inoltre, Trump ha insistito sul fatto che i dazi sulle importazioni dal Canada e dal Messico andranno a loro vantaggio.

Trump ha anche avvertito che l'economia statunitense è destinata a subire qualche “disturbo” a causa delle tariffe.

Politica estera

Trump ha anche affrontato il tema della politica estera degli Stati Uniti, affermando di voler porre fine alla guerra in Ucraina e di voler riportare indietro gli ostaggi da Gaza assediata.

Sull'Ucraina, Trump ha detto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a firmare l'accordo sui minerali ed è pronto a tornare al tavolo.

“È ora di porre fine a questa guerra insensata”, ha dichiarato.

Rivolgendosi a Gaza, ha detto di voler riportare gli ostaggi dall'enclave bloccata.

“Ora costruiremo un futuro più pacifico e prospero per l'intera regione”, ha detto.

“Stiamo riportando indietro i nostri ostaggi da Gaza”, ha aggiunto.

Ha anche affermato che i cartelli messicani stanno facendo la guerra agli Stati Uniti, dicendo che è ora di rispondere a loro.

“I cartelli stanno facendo la guerra all'America, ed è ora che l'America faccia la guerra ai cartelli, cosa che stiamo facendo”, ha detto Trump.

Groenlandia

Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti si assicureranno la Groenlandia “in un modo o nell'altro”, sottolineandone l'importanza strategica.

“Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale e anche per quella internazionale”, ha detto Trump durante la sessione. “Stiamo lavorando con tutte le parti coinvolte per cercare di ottenerla, ma ne abbiamo davvero bisogno per la sicurezza mondiale internazionale, e credo che in un modo o nell'altro la otterremo”.

Ha anche esteso il suo sostegno al popolo della Groenlandia, dicendo: “Sosteniamo fortemente il vostro diritto di determinare il vostro futuro e, se lo scegliete, vi diamo il benvenuto negli Stati Uniti d'America”.

Immigrazione

Trump ha lodato gli sforzi della sua amministrazione per reprimere l'immigrazione irregolare, affermando di aver registrato il numero più basso di migranti irregolari che hanno attraversato il confine.

“Da quando si è insediato, la mia amministrazione ha lanciato il più ampio giro di vite sui confini e sull'immigrazione nella storia americana - e abbiamo rapidamente raggiunto il più basso numero di attraversamenti illegali del confine mai registrato”, ha dichiarato.

“Bellissime città come Aurora, in Colorado, e Springfield, in Ohio, hanno ceduto sotto il peso dell'occupazione dei migranti e della corruzione come nessuno ha mai visto prima”, ha affermato Trump. “Città bellissime, distrutte”.

Il discorso di Trump è stato il più lungo discorso presidenziale mai tenuto al Congresso.