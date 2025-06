Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha firmato diversi decreti che confermano un'importante riorganizzazione militare nel paese.

I decreti, pubblicati martedì sul sito dell'Ufficio Presidenziale dell'Ucraina, hanno confermato in particolare la nomina di Mykhailo Drapatyi come comandante delle Forze Congiunte del paese, nonché le sue dimissioni dal ruolo di comandante delle Forze di Terra.

Domenica, Drapatyi aveva presentato le sue dimissioni dal precedente incarico dopo che Kiev aveva riferito di un attacco missilistico russo che aveva colpito un centro di addestramento nella regione di Dnipropetrovsk, causando la morte di 12 militari e il ferimento di oltre 60 persone.

Un altro decreto firmato da Zelenskyy ha approvato Robert Brovdi come nuovo comandante delle Forze per i Sistemi Senza Pilota, specializzate nella guerra con droni, sostituendo Vadym Sukharevskyi, che era stato nominato primo titolare del ruolo nel giugno dello scorso anno.

Zelenskyy ha inoltre rimosso Ihor Skybiuk dal ruolo di comandante delle Forze d'Assalto Aereo, sostituendolo con Oleh Apostol, nominato vice comandante in capo delle Forze Armate ucraine nel novembre scorso.

Il presidente ucraino ha anche sollevato Oleksandr Bilous dall'incarico di vice comandante della Guardia Nazionale dell'Ucraina.

I decreti non hanno fornito spiegazioni sui motivi delle destituzioni.

In un video messaggio diffuso in serata, Zelenskyy ha dichiarato di aver avuto un incontro dettagliato con la leadership militare del paese, affermando che Drapatyi, presente alla riunione, è stato nominato comandante delle Forze Congiunte per potersi "concentrare al cento per cento sul fronte."

"Per quanto riguarda il sistema delle Forze di Terra, in particolare compiti come l'addestramento, la preparazione, i cambiamenti nei Centri Territoriali di Reclutamento e tutto ciò che ne deriva – un'altra persona se ne occuperà," ha aggiunto Zelenskyy, senza fornire ulteriori dettagli.

Esplosione del ponte in Crimea

La decisione è arrivata dopo che l'Ucraina ha dichiarato di aver danneggiato il Ponte di Kerch, che collega la Russia alla Penisola di Crimea.

Il Servizio di Sicurezza Ucraino (SBU) ha affermato di aver condotto un'operazione subacquea che ha danneggiato il ponte.

In una dichiarazione su Telegram, il servizio di intelligence ha spiegato che l'operazione subacquea era stata preparata per diversi mesi.

"Gli agenti dell'SBU hanno minato i pilastri di questo oggetto illegale. E oggi, senza alcuna vittima civile, alle 4:44 del mattino, è stato attivato il primo ordigno esplosivo," si legge nella dichiarazione.

I supporti subacquei sono stati gravemente danneggiati a livello della base, ha dichiarato l'intelligence ucraina, aggiungendo che sono stati utilizzati 1.100 kg di esplosivo equivalente al TNT.

Ha affermato che il ponte non può essere riparato.

Il capo dell'SBU, il tenente generale Vasyl Malysh, ha supervisionato personalmente l'operazione e coordinato la sua pianificazione, ha dichiarato l'SBU.

In una dichiarazione separata, il capo dell'intelligence della difesa ucraina, Kyrylo Budanov, ha affermato di aver supervisionato la pianificazione dell'operazione di sabotaggio e coordinato le azioni dei partecipanti.