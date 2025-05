Un ex capo dell'agenzia di sicurezza israeliana Shin Bet ha accusato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu di aver abbandonato gli ostaggi a Gaza al proprio destino e di aggrapparsi al potere per il proprio tornaconto personale.

“La verità è che i nostri ostaggi a Gaza sono stati abbandonati a favore dell'ideologia messianica del governo e da un primo ministro, Benjamin Netanyahu, disperato di mantenere il potere per il proprio interesse personale,” ha dichiarato Ami Ayalon in un editoriale pubblicato sul Guardian martedì.

“Il nostro governo sta minando le funzioni democratiche dello Stato per consolidare e proteggere il proprio potere. Ci sta costringendo in una guerra perpetua senza obiettivi militari raggiungibili, che può solo portare a ulteriori perdite di vite umane e odio.”

Ayalon ha affermato che il 70% del pubblico israeliano concorda sul fatto che debba esserci “una fine complessiva della guerra in cambio del ritorno dei nostri ostaggi e un'elezione il prima possibile affinché questo governo possa essere sostituito.”

L'ex capo della sicurezza ha citato migliaia di membri del personale militare e dell'intelligence che hanno firmato petizioni e lettere chiedendo la fine della guerra israeliana su Gaza in cambio del rilascio dei prigionieri israeliani.

Petizioni per il ritorno degli ostaggi e la fine della guerra

Secondo le ultime cifre israeliane, quasi 150.000 israeliani hanno firmato petizioni chiedendo il ritorno degli ostaggi da Gaza e la fine della guerra.

“Abbiamo bisogno che i nostri amici fuori da Israele esprimano il loro sostegno al popolo israeliano e non a un governo estremista impegnato a smantellare il tessuto dello Stato,” ha detto Ayalon.

Ha avvertito che Israele sotto il governo di Netanyahu sta affrontando una minaccia “esistenziale.”

“Se non riusciamo a creare abbastanza slancio per correggere la rotta, l'esistenza stessa di Israele come Stato ebraico e democratico è a rischio.”

Attualmente Israele ritiene che 24 dei 59 ostaggi rimasti a Gaza siano ancora vivi. Allo stesso tempo, più di 9.500 palestinesi sono imprigionati nelle carceri israeliane, con numerosi rapporti di torture, fame e negligenza medica che hanno portato alla morte di detenuti.

Un accordo iniziale di cessate il fuoco e scambio di prigionieri tra il gruppo di resistenza palestinese Hamas e Israele, mediato da Egitto e Qatar con il sostegno americano, è iniziato il 19 gennaio ed è stato violato da Israele il mese scorso.

Più di 52.300 palestinesi sono stati uccisi a Gaza in un brutale attacco israeliano dall'ottobre 2023, la maggior parte donne e bambini.

La Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto lo scorso novembre per Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza. Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra sull'enclave.