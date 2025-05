Secondo quanto riportato martedì da Fox News, uno dei principali consiglieri del segretario della Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, è stato messo in congedo amministrativo.

Citando un funzionario del Dipartimento della Difesa, il rapporto ha indicato che Dan Caldwell è stato sospeso per una “divulgazione non autorizzata” di informazioni. Secondo Fox News, Caldwell aveva precedentemente sostenuto che gli Stati Uniti dovrebbero ridurre drasticamente la loro presenza in Europa e ritirare le forze dall'Iraq e dalla Siria.

Il 21 marzo, il Capo di Stato Maggiore del Dipartimento della Difesa, Joe Kasper, ha firmato un memorandum richiedendo un'indagine su “recenti divulgazioni non autorizzate di informazioni sulla sicurezza nazionale riguardanti comunicazioni sensibili.”

“L'uso della macchina della verità nell'esecuzione di questa indagine sarà conforme alle leggi e alle politiche applicabili,” ha scritto Kasper nel memorandum, aggiungendo che l'indagine “inizierà immediatamente e culminerà” in un rapporto destinato a Hegseth.

Separatamente, Fox News ha riferito che anche Darin Selnick, vice capo di gabinetto di Hegseth, è stato messo in congedo martedì. Sia Caldwell che Selnick sono sotto indagine per una presunta divulgazione non autorizzata di informazioni sensibili.

I due funzionari, entrambi precedentemente affiliati a Concerned Veterans for America—un gruppo una volta guidato da Hegseth—sono ora sotto esame come parte di un'indagine più ampia annunciata a marzo.

Selnick, un ufficiale in pensione dell'Aeronautica Militare che ha lavorato ampiamente in organizzazioni per i veterani, è stato scortato fuori dall'edificio martedì, secondo il rapporto. Al momento non esiste alcun collegamento confermato tra i due funzionari e la presunta fuga di notizie.