Sabato, durante la Cerimonia di Premiazione del TEKNOFEST tenutasi a Lefkosa, il Presidente della Repubblica di Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, ha dichiarato che la Türkiye è tra i primi tre Paesi al mondo nella tecnologia dei veicoli aerei senza pilota (UAV).

Erdoğan ha sottolineato che continueranno ad avanzare in questo campo con determinazione ed entusiasmo.

Esprimendo la sua fiducia nel futuro, Erdoğan ha affermato: “Con i giovani del TEKNOFEST, i progetti in crescita nella Repubblica Turca di Cipro del Nord (RTCN) e le nostre iniziative strategiche, continueremo a esistere qui per secoli.”

Erdoğan ha inoltre ribadito i forti legami tra la Türkiye e la RTCN dichiarando: “Noi, come nazione turca e come turco-ciprioti, siamo i padroni di queste terre. Chi non lo sa, lo sappia; chi non lo sente, lo ascolti.”

Il Presidente della RTCN, Ersin Tatar, ha elogiato i successi della Türkiye nell'industria della difesa, affermando: “Le istituzioni dietro i recenti successi dell'industria della difesa nazionale della Türkiye sono motivo d'orgoglio per tutto il mondo turco.”

L'ultima tappa del TEKNOFEST, il principale evento turco dedicato alla tecnologia, all’aeronautica e allo spazio, si è svolta nella RTCN e ha accolto migliaia di persone a Lefkosa. Nella prima giornata dell’evento, durato quattro giorni, hanno partecipato circa 62.000 visitatori.

Organizzato dalla Fondazione della Squadra Tecnologica Turca (T3) e dal Ministero dell’Industria e della Tecnologia della Türkiye, il TEKNOFEST si tiene ogni anno dal 2018 con il sostegno di decine di enti pubblici, partner del settore privato e università.

L’evento si svolge generalmente negli anni pari in diverse città della Türkiye e negli anni dispari a Istanbul; la RTCN è diventata il secondo Paese internazionale, dopo l’Azerbaigian, a ospitare il TEKNOFEST.

Nel 2024, l’evento si era tenuto nella città di Adana, nel sud della Türkiye, accogliendo circa 1,1 milioni di visitatori.