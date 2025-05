La Segretaria della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha dichiarato di aver avuto una conversazione sincera con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu riguardo ai negoziati degli Stati Uniti con l'Iran.

"Il presidente Trump mi ha mandato qui (in Israele, ndr) appositamente per parlare con il primo ministro di come stanno procedendo i negoziati e di quanto sia importante restare uniti e lasciare che questo processo si svolga", ha detto Noem durante un'intervista con il programma 'Fox and Friends' di Fox News. "

"È stata una conversazione molto sincera," ha aggiunto.

Le sue dichiarazioni arrivano pochi giorni dopo che le delegazioni iraniane e statunitensi hanno concluso un quinto round di colloqui a Roma la scorsa settimana, con segnali di alcuni progressi limitati.

Domenica, Trump ha dichiarato che i colloqui sul nucleare con l'Iran hanno visto "progressi seri" e che ci sarà un altro round di negoziati.

Teheran respinge l'accordo nucleare: "Nessun patto temporaneo con gli Stati Uniti"

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano smentisce le voci su una possibile intesa con Washington: "Non abbiamo mai cercato capacità nucleari militari, ma non rinunceremo ai nostri diritti fondamentali"

Durante una conferenza stampa tenutasi a Teheran, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha negato che nei colloqui indiretti con gli Stati Uniti sia mai stata discussa un'intesa temporanea sul nucleare.

"Se l'obiettivo degli Stati Uniti è garantire che il programma nucleare iraniano rimanga pacifico, ciò è possibile. L'Iran non ha mai cercato capacità nucleari militari," ha dichiarato Baqaei.

Tuttavia, ha messo in guardia: "Se l'obiettivo è privare l'Iran dei suoi diritti fondamentali, come l'arricchimento a basso livello dell'uranio, non crediamo che tali negoziati possano avere successo."

Il portavoce ha inoltre smentito le notizie diffuse dalla stampa internazionale secondo cui Teheran sarebbe disposta a sospendere l'arricchimento dell'uranio per tre anni al fine di facilitare un accordo con Washington.

Baqaei ha sottolineato che "non c'è assolutamente nulla di simile sul tavolo".

L'Oman sta svolgendo un ruolo di mediazione tra Teheran e Washington per cercare di risolvere le principali controversie legate al programma nucleare iraniano. Dei cinque round di negoziati tenutisi nell'ultimo mese, tre si sono svolti a Mascate.

Nel 2018, l'allora presidente Donald Trump ha ritirato unilateralmente gli Stati Uniti dall'accordo nucleare del 2015 firmato tra l'Iran e le potenze mondiali, e ora punta a negoziare un'intesa "migliore".