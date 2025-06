Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha dichiarato che senza il suo supporto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe perso le elezioni contro il suo rivale democratico Joe Biden. Inoltre, Musk ha aggiunto che il "vero motivo" per cui i documenti governativi sul finanziere caduto in disgrazia Jeffrey Epstein non sono stati completamente resi pubblici è perché Trump è menzionato in essi, mentre la faida tra i due ex alleati si intensifica.

"È ora di sganciare la vera bomba: @realDonaldTrump è nei file di Epstein. Questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici. Buona giornata, DJT!" ha scritto Musk su X giovedì.

"Segnatevi questo post per il futuro. La verità verrà fuori."

Musk e Trump si sono scambiati frecciate sempre più pungenti dopo che il miliardario tecnologico ha lasciato l'amministrazione e ha iniziato a opporsi al massiccio piano di spesa e tasse di Trump.

Trump, giovedì, ha accennato alla possibilità di vendicarsi contro il suo ex stretto collaboratore tagliando miliardi di dollari di finanziamenti governativi per le aziende di Musk.

"Il modo più semplice per risparmiare nel nostro bilancio, miliardi e miliardi di dollari, è terminare i sussidi e i contratti governativi di Elon," ha scritto Trump in un post sui social media. "Sono sempre stato sorpreso che Biden non l'abbia fatto!"

'Trump avrebbe perso le elezioni'

Musk ha dichiarato in precedenza che Trump avrebbe perso le elezioni del 2024 senza il suo supporto e ha suggerito che potrebbe essere il momento per il Paese di fondare un nuovo partito politico.

"Senza di me, Trump avrebbe perso le elezioni, i Democratici controllerebbero la Camera e i Repubblicani sarebbero 51-49 al Senato," ha scritto Musk su X. "Che ingratitudine."

Musk ha pubblicato un sondaggio chiedendo ai suoi oltre 220 milioni di follower se fosse giunto il momento di formare un nuovo partito politico negli Stati Uniti. Mentre il sondaggio ha ancora 23 ore per concludersi, quasi l'83% dei partecipanti ha risposto di sì.

I commenti e l'apparente sondaggio politico segnano l'ultima escalation nella crescente faida tra i due ex alleati politici dopo che Musk ha lasciato la Casa Bianca, dove guidava gli sforzi di Trump per ridurre il governo.

Trump ha dichiarato giovedì di essere "molto deluso" da Musk, nel mezzo della campagna del miliardario tecnologico contro il piano di spesa e tasse del presidente.

Il presidente ha suggerito che le critiche di Musk al suo "grande e bellissimo piano" potrebbero essere radicate nella gelosia.

"Penso che gli manchi il posto. Penso che sia uscito e all'improvviso non era più in questo bellissimo Studio Ovale," ha detto.

"Sono molto deluso, perché Elon conosceva i meccanismi interni di questo piano meglio di quasi chiunque altro qui presente, meglio di voi. Conosceva tutto. Non aveva problemi con esso. All'improvviso, ha avuto un problema, e lo ha sviluppato solo quando ha scoperto che avremmo dovuto tagliare il mandato sui veicoli elettrici," ha detto Trump nello Studio Ovale mentre ospitava il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Crollo delle azioni Tesla

Le azioni di Tesla sono crollate nel mezzo della crescente disputa. Il produttore di auto ha registrato un calo di quasi il 16% nel tardo pomeriggio di contrattazioni.

Musk ha risposto rapidamente con un post su X scrivendo "qualunque cosa," e ha contestato l'affermazione di Trump secondo cui avrebbe visto il piano prima di lasciare la Casa Bianca, definendo la dichiarazione "falsa." Tuttavia, ha riconosciuto che parte della sua opposizione deriva dall'eliminazione del credito d'imposta per i veicoli elettrici.

"Questo piano non mi è mai stato mostrato nemmeno una volta ed è stato approvato nel cuore della notte così velocemente che quasi nessuno al Congresso ha potuto leggerlo!" ha scritto.

"Mantenete i tagli agli incentivi per i veicoli elettrici/solari nel piano, anche se i sussidi per petrolio e gas non vengono toccati (molto ingiusto!!), ma eliminate la MONTAGNA di SPRECHI DISGUSTOSI nel piano. Nella storia della civiltà, non c'è mai stata una legislazione che fosse sia grande che bella. Tutti lo sanno! O ottieni un piano grande e brutto o un piano snello e bello. Snello e bello è la strada giusta," ha aggiunto.

Musk ha intensificato la sua campagna mercoledì per convincere i legislatori a bocciare il "grande e bellissimo piano" di Trump, che si stima aggiungerà 2,42 trilioni di dollari ai deficit di bilancio degli Stati Uniti nel prossimo decennio.

"Portare l'America alla bancarotta NON va bene!" ha scritto Musk mercoledì su X.