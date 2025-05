Lunedì, un tribunale francese emetterà il verdetto nel processo contro la leader dell'estrema destra Marine Le Pen, accusata di uno scandalo legato a presunti impieghi fittizi al Parlamento Europeo. Una sentenza sfavorevole potrebbe compromettere le sue possibilità di candidarsi alla presidenza nel 2027.

Marine Le Pen, candidata presidenziale per tre volte, ritiene che il 2027 rappresenti la sua migliore opportunità per conquistare l'Eliseo e ha negato con forza ogni accusa. Tuttavia, i pubblici ministeri nel caso, che riguarda anche altri alti funzionari del Rassemblement National (RN), hanno chiesto al tribunale di condannare Le Pen a una pena detentiva e a un divieto di ricoprire cariche pubbliche.

Quest'ultimo provvedimento entrerebbe in vigore anche in caso di ricorso, escludendola di fatto dalle elezioni presidenziali se il tribunale seguirà le raccomandazioni dell'accusa.

Poiché il suo RN è diventato il primo partito in Parlamento in seguito alle elezioni legislative del 2024, la Le Pen ritiene di avere lo slancio necessario per conquistare l'Eliseo nel 2027, grazie alla preoccupazione dell'opinione pubblica per l'immigrazione e il costo della vita.

Le Pen ha anche giocato un ruolo chiave nel far cadere il governo dell'allora primo ministro Michel Barnier con un voto di sfiducia lo scorso anno, sottolineando la sua influenza politica.

Se dovesse essere esclusa, il suo successore naturale sarebbe il suo protetto e attuale leader del RN, Jordan Bardella, di soli 29 anni, che non è coinvolto nell'inchiesta. Tuttavia, anche all'interno del partito ci sono dubbi sulla sua esperienza per una campagna presidenziale.

Le Pen ha assunto la guida dell'allora Front National (FN) nel 2011, avviando rapidamente un processo di trasformazione per rendere il partito una forza elettorale e distanziandosi dall'eredità del suo fondatore e padre, Jean-Marie Le Pen, scomparso quest'anno. Ha successivamente rinominato il partito in Rassemblement National.

Oltre a Le Pen, anche il suo partito è sotto accusa. Il RN rischia una multa di 4,6 milioni di dollari, meno della metà dei quali sarebbero sospesi.

In totale, 24 persone sono sotto processo, tra cui nove ex membri del Parlamento Europeo e i loro 12 assistenti parlamentari.

Lo scorso anno, i pubblici ministeri hanno chiesto per Le Pen una condanna a cinque anni di carcere, di cui tre sospesi, con due anni da scontare eventualmente fuori dal carcere con un braccialetto elettronico, una multa di 300.000 euro e un divieto di cinque anni di ricoprire cariche pubbliche.