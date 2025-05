Un incontro del gruppo di lavoro Türkiye-USA sulla Siria si terrà martedì a Washington, secondo fonti diplomatiche turche.

L'incontro, che si svolgerà in un formato interistituzionale e sarà co-presieduto dal Vice Ministro degli Esteri turco Nuh Yilmaz e dal Vice Segretario di Stato americano Christopher Landau, si concentrerà sulle politiche dei due paesi riguardo alla Siria e discuterà le opportunità di cooperazione per stabilire sicurezza e stabilità in Siria, hanno aggiunto le fonti.

La lotta contro il gruppo Daesh e altre organizzazioni terroristiche sarà probabilmente al centro dell'agenda dell'incontro, che affronterà anche il sostegno di Ankara al governo siriano e gli sforzi regionali guidati dalla Türkiye per combattere il gruppo terroristico.

Sanzioni statunitensi sulla Siria

Le parti discuteranno delle opportunità di cooperazione nei campi della Siria nord-orientale, e la parte statunitense dovrebbe fornire informazioni sul consolidamento in corso delle unità militari americane in Siria.

L'incontro segue l'impegno diretto della scorsa settimana tra gli Stati Uniti e la Siria a livello di leadership, così come l'annuncio del Presidente degli Stati Uniti Trump sulla revoca delle sanzioni contro la Siria.

In questo contesto, l'incontro dovrebbe anche affrontare il processo e il calendario da seguire per quanto riguarda la revoca delle sanzioni statunitensi sulla Siria, hanno detto le fonti.

Durante l'incontro, Nuh Yilmaz dovrebbe sottolineare l'importanza che Ankara attribuisce a una coordinazione multidimensionale con Washington in ambito politico, economico e di sicurezza, con l'obiettivo di garantire sicurezza e stabilità in Siria preservando l'integrità territoriale e l'unità del paese.

Yilmaz dovrebbe inoltre condividere l'aspettativa della Türkiye che il processo storico che la Siria sta attraversando porti infine all'eliminazione di tutti gli elementi terroristici dal paese.