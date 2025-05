I cardinali cattolici di tutto il mondo si sono riuniti lunedì per la prima volta dopo il funerale di Papa Francesco per discutere una possibile data per entrare in conclave segreto ed eleggere il prossimo leader della Chiesa globale.

Qualsiasi decisione potrebbe essere annunciata intorno a mezzogiorno (1000 GMT). Il conclave non dovrebbe iniziare prima del 6 maggio.

La Cappella Sistina del XVI secolo, dove si tengono i conclavi, è stata chiusa ai turisti lunedì per consentire i preparativi per il voto. Gli ultimi due conclavi, nel 2005 e nel 2013, sono durati solo due giorni.

Tuttavia, il cardinale svedese Anders Arborelius ha dichiarato lunedì di aspettarsi che questo conclave possa richiedere più tempo, poiché molti dei cardinali nominati da Papa Francesco non si sono mai incontrati prima.

Francesco ha dato priorità alla nomina di cardinali provenienti da luoghi che non ne avevano mai avuti, come Myanmar, Haiti e Ruanda. “Non ci conosciamo,” ha detto Arborelius, uno dei circa 135 cardinali sotto gli 80 anni che entreranno in conclave.

Francesco, papa dal 2013, è morto all'età di 88 anni il 21 aprile. Il suo funerale, tenutosi sabato, e una processione attraverso Roma fino al suo luogo di sepoltura nella Basilica di Santa Maria Maggiore hanno attirato una folla stimata in oltre 400.000 persone.

Il cardinale tedesco Walter Kasper ha dichiarato al quotidiano La Repubblica che l'afflusso di fedeli in lutto per Francesco indica che i cattolici vogliono che il prossimo papa continui con il suo stile di papato riformatore.

Francesco, il primo papa proveniente dall'America Latina, ha cercato in gran parte di aprire la Chiesa, spesso considerata rigida, a nuove conversazioni. Ha permesso il dibattito su temi come l'ordinazione delle donne come clero.

“Il Popolo di Dio ha votato con i piedi,” ha detto Kasper, che ha 92 anni e non parteciperà al conclave. “Sono convinto che dobbiamo andare avanti sulle orme di Francesco.” Tuttavia, un blocco di cardinali conservatori è certo di opporsi a questo e cercherà un papa che riaffermi le tradizioni e limiti la visione di Francesco di una Chiesa più inclusiva.