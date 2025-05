Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti inizieranno a revocare i visti degli studenti cinesi, inclusi quelli legati al partito Comunista cinese o impegnati in settori di studio considerati critici.

In una dichiarazione rilasciata mercoledì, Rubio ha aggiunto che il Dipartimento di Stato rivedrà anche i criteri per i visti al fine di aumentare il controllo su tutte le future richieste di visto provenienti dalla Cina e da Hong Kong.

Secondo l'Istituto di Educazione Internazionale, durante l'anno accademico 2023/2024, la Cina ha registrato il secondo numero più alto di studenti internazionali impegnati in studi superiori negli Stati Uniti, con un totale di 277.398 studenti.

Martedì è stato riportato che il Dipartimento di Stato ha sospeso nuovi appuntamenti per i richiedenti visti per studenti e per programmi di scambio.

L'amministrazione Trump ha ampliato il controllo sui social media degli studenti stranieri e sta cercando di aumentare le deportazioni e revocare i visti per studenti come parte della sua più ampia agenda restrittiva sull'immigrazione.