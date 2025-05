Il fronte alleato guidato dagli Stati Uniti ha sganciato centinaia di migliaia di bombe sull'isola nei primi anni Quaranta. Molte di esse non sono esplose e di tanto in tanto

Una bomba della Seconda Guerra Mondiale è esplosa il 2 ottobre in un aeroporto regionale nel sud-ovest del Giappone, causando un cratere largo 23 piedi nel mezzo della via di rullaggio accanto alla pista.

L’incidente, non così raro, è avvenuto pochi giorni dopo che Naha, un'altra città del Giappone sud-occidentale, aveva evacuato circa 1.400 persone in vista di un'operazione su larga scala per disattivare una bomba inesplosa risalente agli anni della guerra (1939-45).

La bomba, del peso di 250 chilogrammi, che si ritiene sia stata sganciata verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando gli aerei militari statunitensi bombardavano pesantemente il Giappone con ordigni letali, è stata trovata dal personale municipale durante lavori di routine per la fognatura in una zona residenziale lo scorso dicembre.

In Giappone, le bombe sganciate più di 80 anni fa esplodono o vengono ritrovate sepolte e inesplose in gran numero ogni anno.

La Forza di Autodifesa Terrestre del Giappone (GSDF), responsabile dello smaltimento degli ordigni inesplosi, ha gestito ben 2.348 casi, per un totale di circa 37,5 tonnellate di esplosivi nel 2023.

La sua organizzazione affiliata, responsabile dello smaltimento delle mine sottomarine, ha gestito 197 pezzi del peso di circa 4,1 tonnellate lo scorso anno.

La frequenza di questi incidenti solleva la questione del perché le autorità giapponesi non abbiano ancora localizzato e smaltito queste bombe inesplose 80 anni fa.

Perché il Giappone ha così tante bombe inesplose?

La principale ragione del grande numero di bombe inesplose ancora scoperte in Giappone è l’intenso bombardamento da parte degli Stati Uniti, i quali condussero attacchi ad alta quota in pieno giorno, cercando di colpire obiettivi industriali e militari.

Tuttavia, una combinazione di guasti meccanici, della difesa aerea giapponese e dei forti venti a getto rese questi bombardamenti spesso imprecisi.

Un rapporto del 2005 del The Japan Times riportava che la GSDF aveva estratto una bomba lunga sei piedi dalla casa di una donna di 84 anni, che aveva detto alle autorità che la bomba era “là fuori, da qualche parte”.

Quando si sposò nel 1949, la famiglia di suo marito le disse che tre bombe erano cadute nel loro campo, ma non erano esplose.

Due delle tre bombe furono portate via dalle forze statunitensi dopo la guerra, mentre la terza fu lasciata sulla sua proprietà perché si era 'infossata troppo in profondità' nel terreno.

La bomba rimase sepolta per anni perché le autorità insistettero affinché lei fornisse una conferma della sua esistenza e ne individuasse la posizione. Sebbene fu il compito dei governi centrali e locali rimuovere le bombe, di solito la localizzazione fu lasciata ai proprietari terrieri a proprie spese.

Ormai ottantenne, quando la notizia è stata diffusa, la donna giapponese ha dichiarato di non voler “trasmettere l'eredità negativa alle nuove generazioni”.

Dopo la guerra, il Giappone ha dato priorità alla ricostruzione delle infrastrutture e la rapida ricostruzione ha talvolta portato a seppellire o a trascurare le bombe inesplose nelle aree in cui si stavano realizzando nuove costruzioni.

Anche se i progressi della tecnologia hanno migliorato le capacità di rilevamento, la localizzazione degli ordigni sepolti rimane una sfida. La ricerca di ordigni inesplosi può essere noiosa e costosa: in media, per ogni ordigno inesploso trovato vengono scavate 100 buche.

Inoltre, i materiali esplosivi delle bombe sepolte in profondità possono degradarsi. Questo rende gli esplosivi più instabili e inclini alla detonazione se disturbati, rendendo la loro rimozione ancora più rischiosa.

Quante bombe sono ancora sconosciute?

Non esiste una cifra esatta del numero di bombe inesplose ancora sepolte in Giappone. Tuttavia, si stima che migliaia di tonnellate di esplosivi dalla Seconda Guerra Mondiale rimangano ancora sottoterra.

La scoperta di queste bombe continua a essere un avvenimento regolare, anche decenni dopo la fine della guerra. Secondo gli analisti, potrebbero volerci altri 70-100 anni per smaltire tutti gli ordigni sepolti in Giappone.

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno sganciato principalmente tre tipi di bombe sul Giappone. Le bombe ad alto esplosivo venivano usate sulle città e sugli impianti industriali per causare la massima distruzione attraverso “esplosione e frammentazione”.

Le bombe incendiarie, riempite con sostanze infiammabili, venivano sganciate per innescare tempeste di fuoco nelle città, mentre le bombe a grappolo, contenenti bombe più piccole, furono usate per infliggere vittime su vasta scala.

Tuttavia, molte di queste bombe non sono mai esplose a causa di difetti di fabbricazione. Alcune bombe erano dotate di timer o di spolette a impatto che potevano essere impostate per esplodere in momenti specifici o all'impatto con una certa forza. Impostazioni errate significavano che la bomba non sarebbe esplosa come previsto

Fattori come temperatura, umidità e condizioni del suolo potevano anche causare il fallimento del meccanismo di detonazione della bomba.

"Perché le bombe sepolte da tanto tempo sono ancora una minaccia?

Il semplice fatto che queste bombe siano rimaste sepolte per otto decenni indica la probabilità che i loro materiali esplosivi si siano degradati nel tempo.

Gli esplosivi degradati tendono a diventare instabili poiché si decompongono nel terreno, il che aumenta il rischio di detonazioni accidentali.

Pertanto, qualsiasi disturbo causato da costruzioni vicine, scavi o anche piogge intense può innescare un'esplosione.

Altrettanto importante è l'impatto psicologico di tali dispositivi inesplosi.

La minaccia di un'esplosione in qualsiasi momento crea paura e ansia in aree come Okinawa, che è stata bombardata con un totale di 200.000 tonnellate di ordigni. Circa 10.000 tonnellate di questi sono ancora creduti essere sepolti sull'isola."