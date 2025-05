La Commissione contro il razzismo del Consiglio d'Europa ha pubblicato mercoledì il suo rapporto annuale, evidenziando alcune delle forme più comuni di discriminazione razziale in Europa e sollecitando gli Stati a intensificare gli sforzi per combatterla.

Il rapporto, che copre le attività del 2024 della Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI), ha espresso preoccupazione per il fatto che le forze dell'ordine fermino e perquisiscano frequentemente individui basandosi sull'etnia.

Secondo il rapporto, il profiling razziale colpisce in particolare persone di origine africana, migranti, Rom, musulmani e coloro che sono percepiti come tali.

Ha inoltre aggiunto che alcuni Paesi europei sono stati trovati in violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per non aver indagato adeguatamente su tali episodi.

“Il profiling razziale ha effetti negativi considerevoli sull'intera società, generando un senso di umiliazione e ingiustizia tra le persone colpite,” ha avvertito il rapporto.

Nonostante le difficoltà, il rapporto ha accolto con favore “iniziative incoraggianti” in alcuni Paesi, come lo sviluppo di regole chiare contro il profiling e sistemi di monitoraggio migliorati per le pratiche di fermo e perquisizione.

“I governi e i vertici delle forze dell'ordine dovrebbero basarsi su tali iniziative e agire con determinazione,” ha dichiarato il rapporto.

Per quanto riguarda i bambini Rom, l'ECRI ha riportato che la segregazione scolastica rimane “elevata” in diversi Paesi, spesso derivante da modelli residenziali ma anche da pratiche scolastiche.

Ha sottolineato che l'apprendimento in contesti segregati “comporta un'istruzione di qualità inferiore per i bambini Rom” e ha invitato i governi a “porre fine a tutte le forme di segregazione dei bambini Rom nelle scuole.”

La commissione ha inoltre osservato che molti organismi per l'uguaglianza in Europa “mancano di risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere efficacemente i loro compiti” e ha avvertito contro le pressioni politiche che ne minano l'indipendenza.

Tuttavia, ha accolto con favore l'adozione di una nuova direttiva dell'UE a maggio 2024 che stabilisce standard vincolanti per tali istituzioni.

“Ora più che mai, l'efficacia e l'indipendenza degli organismi per l'uguaglianza dovrebbero essere rafforzate,” ha affermato il presidente dell'ECRI, Bertil Cottier.