Secondo una comunicazione interna redatta da alti funzionari incaricati della riforma dell'organizzazione mondiale, le Nazioni Unite stanno considerando una grande revisione che unificherebbe i principali dipartimenti e ridistribuirebbe le risorse a livello globale. La riorganizzazione di alto livello coincide con un periodo in cui le agenzie dell'ONU stanno cercando di affrontare i tagli agli aiuti esteri imposti dall'amministrazione del presidente Donald Trump, che hanno indebolito le organizzazioni umanitarie.

Il documento di sei pagine, etichettato come “strettamente riservato” e visionato da Reuters, contiene un elenco di “proposte” che prevedono la fusione di decine di agenzie delle Nazioni Unite in quattro principali dipartimenti: pace e sicurezza, affari umanitari, sviluppo sostenibile e diritti umani. Secondo una delle opzioni, ad esempio, gli aspetti operativi del Programma Alimentare Mondiale, dell'Agenzia per l'Infanzia dell'ONU, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dell'Agenzia ONU per i Rifugiati verrebbero unificati sotto un'unica organizzazione umanitaria.

Il promemoria contiene una serie di proposte, alcune grandi, alcune piccole e altre speculative, e se tutte venissero accettate, si realizzerebbero le riforme più complete degli ultimi decenni. Si propone la fusione dell'agenzia ONU per l'AIDS con l'OMS e la riduzione del bisogno di interpreti a sei per le riunioni. Un'altra proposta prevede l'integrazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che non fa parte dell'ONU, con le agenzie ONU per lo sviluppo.

Punto di partenza

Un funzionario a conoscenza del promemoria lo ha definito un punto di partenza. Tuttavia, il linguaggio dell'autovalutazione interna sembra confermare ciò che sia i sostenitori sia i critici dell'organismo globale affermano da tempo: l'ONU ha bisogno di essere razionalizzata. Il promemoria, che contiene una serie di osservazioni, fa riferimento a “compiti sovrapposti”, “uso inefficiente delle risorse”, “frammentazione e duplicazioni” e sottolinea l'eccessiva proliferazione di posizioni di alto livello.

Le “difficoltà sistemiche” affrontate dall'ONU sono descritte come problemi aggravati dal continuo aggiungersi di missioni e programmi da parte dell'Assemblea Generale. Il documento afferma: “Compiti e complessità crescenti, spesso senza strategie di uscita chiare, hanno portato a sovrapposizioni significative, inefficienze e costi crescenti”.

Il promemoria è stato redatto da una task force nominata a marzo dal Segretario Generale António Guterres, che in quell'occasione aveva dichiarato che l'organizzazione doveva diventare più conveniente. La task force, che sta considerando cambiamenti strutturali a lungo termine, si affianca a sforzi a breve termine per ridurre i costi. Alcuni diplomatici hanno descritto questo sforzo come un passo proattivo per aiutare a prevenire tagli ancora più profondi da parte degli Stati Uniti.

Il portavoce di Guterres, Stephane Dujarric, ha dichiarato: “Il promemoria è il risultato di un lavoro volto a raccogliere idee e riflessioni da parte di alti funzionari su come realizzare la visione del Segretario Generale”. Guterres chiede da tempo una riforma dell'ONU. Nel 2017, durante un incontro con Trump, il Segretario Generale disse al presidente degli Stati Uniti che l'organizzazione mondiale era soffocata da “strutture frammentate, procedure bizantine e burocrazia infinita”.

Attualmente, però, l'ONU sta affrontando una delle crisi finanziarie più gravi dei suoi 80 anni di storia. All'inizio dell'anno, gli Stati Uniti – di gran lunga il maggior donatore dell'ONU – erano in ritardo nei pagamenti obbligatori di circa 1,5 miliardi di dollari per il bilancio ordinario e 1,2 miliardi per le operazioni di mantenimento della pace. Da quando Trump è entrato in carica a gennaio, nell'ambito della politica estera “America First”, sono stati tagliati miliardi di dollari in aiuti esteri.

Tagli e cambiamenti geopolitici

Nel promemoria della task force non si menzionano specificamente Paesi, ma si afferma che “i cambiamenti geopolitici e le significative riduzioni dei bilanci per gli aiuti esterni stanno mettendo alla prova la legittimità e l'efficacia dell'organizzazione”. Tra gli effetti: l'Ufficio per gli Affari Umanitari dell'ONU, che si trova ad affrontare un deficit di 58 milioni di dollari, ha licenziato il 20% del personale. L'UNICEF prevede una riduzione del bilancio del 20%, mentre l'agenzia ONU per le migrazioni prevede un taglio del 30%, che colpirà 6.000 posti di lavoro. Lunedì, l'ambasciatore canadese e presidente del Consiglio Economico e Sociale dell'ONU, Bob Rae, ha dichiarato che i tagli hanno avuto “un impatto immediato e devastante”. Rae ha affermato: “Quello che sta accadendo è terribile – stiamo tagliando le forniture nei campi profughi”.

Il promemoria propone anche il trasferimento di alcuni dipendenti ONU da città costose a località meno costose e l'unificazione delle operazioni a Roma. In un'altra comunicazione interna, più breve e inviata ai vertici ONU la scorsa settimana (e visionata da Reuters), si richiede un elenco, entro il 16 maggio, delle attività che possono essere svolte al di fuori di New York o Ginevra. Nella seconda nota si legge: “Dobbiamo compiere passi audaci e urgenti per migliorare il nostro modo di lavorare, massimizzando l'efficienza e riducendo i costi”.

Centinaia di dipendenti ONU hanno protestato il 1° maggio a Ginevra contro la perdita di posti di lavoro. Il promemoria specifica che il personale che fornisce supporto diretto all'Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza a New York resterà nella sede.