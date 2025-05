Un gruppo di circa 59 sudafricani bianchi è arrivato negli Stati Uniti per essere reinsediato dopo che il presidente Donald Trump ha concesso loro lo status di rifugiati, definendoli vittime di quello che ha chiamato un "genocidio".

"Benvenuti nella terra della libertà," ha detto il vice segretario di Stato Chris Landau accogliendo i sudafricani, alcuni dei quali agitavano piccole bandiere americane, all'aeroporto di Dulles in Virginia dopo il loro volo da Johannesburg.

"Stiamo inviando un chiaro messaggio che gli Stati Uniti rifiutano fermamente la persecuzione eclatante delle persone sulla base della razza in Sudafrica," ha aggiunto Landau.

Parlando alla Casa Bianca poco prima dell'arrivo del gruppo, Trump, che dovrebbe incontrare i leader sudafricani la prossima settimana, ha dichiarato che gli Afrikaner stanno fuggendo da una "situazione terribile" nel loro paese.

Trump, il cui alleato miliardario Elon Musk è nato in Sudafrica, ha affermato che i contadini bianchi vengono uccisi nel paese e ha ripetuto un'accusa di "genocidio" che è stata ampiamente respinta come assurda.

"È una situazione terribile," ha detto il presidente. "Abbiamo essenzialmente esteso la cittadinanza a queste persone per permettere loro di sfuggire a quella violenza e venire qui."

Quelli che vengono reinsediati "capitano di essere bianchi, ma che siano bianchi o neri non fa differenza per me," ha aggiunto Trump.

Trump ha essenzialmente bloccato gli arrivi di rifugiati dopo essere entrato in carica, ma sta facendo un'eccezione per gli Afrikaner nonostante l'insistenza di Pretoria sul fatto che non affrontano persecuzioni nel loro paese.

'Non rientrano in questa categoria'

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha respinto le affermazioni secondo cui gli Afrikaner sarebbero perseguitati e ha dichiarato di aver recentemente detto a Trump che ciò che gli viene riferito sulla loro situazione "non è vero."

"Un rifugiato è qualcuno che deve lasciare il proprio paese per paura di persecuzioni politiche, religiose o economiche," ha detto Ramaphosa. "E loro non rientrano in questa categoria."

"Siamo l'unico paese del continente dove i colonizzatori sono rimasti e non li abbiamo mai cacciati dal nostro paese," ha aggiunto durante un forum ad Abidjan.

Anche il ministro degli Esteri sudafricano Ronald Lamola ha deriso le affermazioni secondo cui gli Afrikaner bianchi sarebbero perseguitati o presi di mira per omicidio.

Secondo i dati ufficiali, la maggior parte delle vittime di omicidi in Sudafrica sono giovani uomini neri nelle aree urbane.

"Il crimine che abbiamo in Sudafrica colpisce tutti, indipendentemente da razza e genere," ha detto Lamola.

'Oltre l'assurdo'

Secondo le linee guida di idoneità pubblicate dall'ambasciata statunitense, i candidati per il reinsediamento negli Stati Uniti devono essere di etnia Afrikaner o appartenere a una minoranza razziale in Sudafrica.

Devono inoltre "essere in grado di articolare un'esperienza passata di persecuzione o paura di future persecuzioni."

Trump e Musk hanno accusato il governo sudafricano di prendere di mira gli Afrikaner con una controversa legge sulla confisca delle terre approvata quest'anno.

Lunedì, Trump ha minacciato di non partecipare a un prossimo vertice del G20 in Sudafrica a meno che la "situazione non venga risolta."

Il più grande partner commerciale dell'America in Africa è anche sotto accusa da parte di Washington per aver guidato un caso presso la Corte Internazionale di Giustizia accusando l'alleato statunitense Israele di atti "genocidi" a Gaza.

Molti hanno espresso stupore per il fatto che i bianchi possano essere considerati vittime in Sudafrica.

Il noto autore Afrikaner Max du Preez ha definito il reinsediamento "oltre l'assurdo."

"Questo riguarda Trump e MAGA, non noi. Riguarda il loro odio per i programmi di diversità, equità e inclusione," ha detto all'AFP, riferendosi ai programmi che sono diventati un bersaglio preferito di Trump.

"Le persone che sono fuggite probabilmente sono state motivate da considerazioni finanziarie e/o dalla riluttanza a vivere in una società post-apartheid dove i bianchi non dettano più le regole," ha aggiunto.

I bianchi, che costituiscono il 7,3% della popolazione, generalmente godono di uno standard di vita più alto rispetto alla maggioranza nera. Possiedono ancora due terzi delle terre agricole e guadagnano in media tre volte di più rispetto ai sudafricani neri.

I governi guidati principalmente dagli Afrikaner hanno imposto il sistema di apartheid basato sulla razza che negava ai neri diritti politici ed economici fino a quando non è stato abolito nel 1994.