La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato a giugno un disegno di legge per sanzionare la Corte in risposta alla richiesta del capo procuratore della CPI per un mandato d'arresto contro il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex Ministro della Difesa Yoav Gallant.

Il presidente della Corte Penale Internazionale ha dichiarato che le minacce a cui l'istituzione è sottoposta, comprese le possibili sanzioni degli Stati Uniti e i mandati di arresto russi per i membri del personale, "mettono in pericolo la sua esistenza".

Parlando alla conferenza annuale dei 124 membri della corte lunedì, il presidente Giudice Tomoko Akane non ha citato direttamente né la Russia né gli Stati Uniti, ma li ha riferiti come membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

"È chiaro, secondo qualsiasi parametro, secondo qualsiasi riferimento, che questa assemblea si trova in un momento cruciale," ha dichiarato il procuratore della CPI Karim Khan nel suo discorso di apertura della conferenza.

"Stiamo affrontando sfide senza precedenti. Vediamo la società civile, le vittime, i sopravvissuti, l'umanità nel suo complesso, credo che abbiano aspettative senza precedenti."

La Russia ha emesso un mandato d'arresto per il capo procuratore della Corte, Karim Khan, due mesi dopo che la corte dell'Aia aveva emesso un mandato d'arresto per il presidente russo Vladimir Putin.

"Sanzioni draconiane"

"La Corte è stata sottoposta ad attacchi volti a minare la sua legittimità e la sua capacità di amministrare la giustizia e realizzare il diritto internazionale e i diritti fondamentali; misure coercitive, minacce, pressioni e atti di sabotaggio," ha dichiarato Akane, aggiungendo che sono stati emessi ulteriori mandati d'arresto contro i dipendenti della corte.

La CPI è anche "minacciata da sanzioni economiche draconiane da parte di istituzioni di un altro membro permanente del Consiglio di Sicurezza, come se fosse un’organizzazione terroristica. Queste misure minerebbero rapidamente le operazioni della Corte in tutte le situazioni e i casi e metterebbero seriamente in pericolo la sua esistenza," ha affermato.

Anche se gli Stati Uniti non sono membri della Corte, la principale potenza militare ed economica mondiale potrebbe minare la CPI diplomaticamente e politicamente, nonché con sanzioni finanziarie mirate al suo personale.

Ha aggiunto che la corte respinge fermamente qualsiasi "tentativo di influenzare la (sua) indipendenza e imparzialità. Respiriamo con decisione gli sforzi di politicizzare la nostra funzione. Abbiamo sempre rispettato e rispetteremo sempre solo la legge, in ogni circostanza."

La corte è stata istituita nel 2002 per perseguire crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e crimine di aggressione quando gli Stati membri non sono disposti o non sono in grado di farlo autonomamente.

Può perseguire crimini commessi da cittadini di Stati membri o sul territorio di Stati membri da parte di altri attori. Il suo budget per il 2024 era di circa 197 milioni di dollari.