Hamas ha dichiarato che il popolo palestinese ha il diritto di governare la propria terra e che, finché continuerà l'occupazione israeliana, non deporrà le armi.

Il capo degli uffici di Hamas nella diaspora, Khaled Meshaal, ha affermato che nessun sistema politico può essere imposto loro dall'esterno.

Domenica, Hamas ha condiviso un video del discorso di Meshaal durante una cerimonia tenutasi al Cairo, in Egitto, in onore dei prigionieri palestinesi rilasciati ed esiliati nell'ambito di uno scambio di prigionieri e di un accordo di cessate il fuoco con Israele.

"Gaza appartiene solo al suo popolo; né il popolo di Gaza né quello della Cisgiordania scambieranno la loro patria con nessun altro luogo," ha dichiarato.

‘La Palestina non ha alternative’

Meshaal ha sottolineato che i palestinesi nella Gaza assediata da Israele e nella Cisgiordania occupata rimarranno fortemente legati alla loro terra.

"La Palestina non ha alternative se non la Palestina. Pur mantenendo il nostro rispetto per i paesi arabi e islamici, nulla può sostituire la nostra patria," ha affermato.

Meshaal ha ribadito che la Palestina sarà governata esclusivamente dal suo popolo e che nessun sistema politico straniero sarà imposto.

Ha evidenziato l'importanza dell'unità nazionale nell'affrontare le sfide che la Palestina sta incontrando e ha invitato il mondo arabo a sostenere il popolo palestinese.

Ha osservato che Gaza sta affrontando una grande cospirazione, con tentativi di costringere la popolazione all'esilio attraverso la fame.

"Il futuro di Gaza, il suo governo, le sue armi e la forza della sua resistenza sono sotto minaccia," ha concluso.