Israele ha firmato accordi per la difesa per un valore di quasi 15 miliardi di dollari nel 2024 — il livello più alto mai raggiunto — nonostante le crescenti condanne internazionali per il genocidio in corso a Gaza, ha dichiarato il ministero della Difesa.

La cifra rappresenta un aumento del 13% rispetto al 2023, che era già stato un anno record, e arriva mentre i Paesi di tutto il mondo esprimono indignazione per gli attacchi di Israele contro i palestinesi e per la catastrofe umanitaria che si sta verificando nell'enclave assediata.

Più della metà dei contratti sono stati firmati con nazioni europee, seguite da Paesi della regione Asia-Pacifico. Alcuni accordi sono stati conclusi anche con Stati arabi che hanno normalizzato le relazioni con Israele nell'ambito degli Accordi di Abramo dell'era Trump. Altri contratti hanno coinvolto partner in Nord America, Africa e America Latina.

Il ministero ha dichiarato nel suo comunicato che quasi la metà delle vendite riguarda missili, razzi e sistemi di difesa aerea. Altri contratti includono veicoli blindati, tecnologia satellitare e sistemi di cyber-intelligence. Più della metà degli accordi hanno un valore superiore ai 100 milioni di dollari ciascuno.

Il ministro della Difesa, Israel Katz, ha affermato che le esportazioni record sono un “risultato diretto” delle prestazioni di Israele sul campo di battaglia, riferendosi all'assalto a Gaza iniziato dopo l'operazione guidata da Hamas il 7 ottobre.

“Il mondo vede la forza di Israele e cerca di esserne partner,” ha dichiarato Katz in un comunicato.

La campagna di Israele a Gaza ha lasciato gran parte del territorio in rovina. Più di 54.000 palestinesi — per lo più donne e bambini — sono stati uccisi dall'ottobre 2023, secondo il ministero della Salute di Gaza.

Nonostante gli appelli internazionali per un cessate il fuoco e le crescenti proteste pubbliche, Israele continua la sua offensiva, mantenendo restrizioni sugli aiuti. Sebbene il mese scorso siano state consentite consegne limitate, le agenzie umanitarie affermano che il flusso rimane ben al di sotto delle necessità.

Vendite di armi durante il genocidio

Da quando è entrato in carica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato quasi 12 miliardi di dollari in vendite militari estere a Israele, secondo il Dipartimento di Stato.

La Germania ha dichiarato di aver approvato esportazioni di armi per oltre 550 milioni di dollari a Israele dall'ottobre 2023, promettendo di continuare a fornire armi a Tel Aviv.

Altri Paesi hanno preso provvedimenti per interrompere i legami di difesa con Israele.

La Spagna ha annunciato martedì di aver annullato un accordo di difesa con una società legata a Israele per missili anticarro, mentre il Regno Unito ha sospeso i negoziati per un accordo di libero scambio.

Altri Paesi hanno anche chiesto di sospendere le vendite di armi in risposta alle azioni di Israele.