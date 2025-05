Il Ministro Şimşek ha definito la decisione degli Stati Uniti di revocare le sanzioni contro la Siria come “una grande vittoria per l’umanità” e un passo importante verso il ripristino della pace e della prosperità in un paese devastato dalla guerra.

Parlando a Doha durante il Forum Economico del Qatar 2025, Şimşek ha sottolineato l’importanza regionale e globale di una Siria stabile e unita, affermando che la Türkiye è pronta ad aiutare la Siria nella sua ripresa e reintegrazione nel sistema economico internazionale.

“L’unità politica, la stabilità, la pace e quindi la prosperità in Siria sono nell’interesse della regione, nell’interesse della Türkiye — e in realtà rappresentano un bene pubblico globale,” ha dichiarato Şimşek, sottolineando il continuo sostegno di Ankara all’integrità territoriale e all’unità politica della Siria.

“Quando ci sono conflitti o instabilità, è una situazione negativa per tutti, soprattutto per i paesi vicini,” ha aggiunto Şimşek, ricordando che l’instabilità geopolitica in Siria ha rappresentato per anni “un grande peso” per la Türkiye.

In questo contesto, Şimşek ha accolto con favore l'ultima mossa di Washington: “Gli Stati Uniti hanno preso la decisione giusta, perché dobbiamo sostenere la stabilizzazione della Siria. Dobbiamo aiutare la Siria a combattere il terrorismo, ma dobbiamo anche sostenerla per garantire la sua unità politica, la sua integrità territoriale, che porterà a una migliore prosperità per tutti”.

Şimşek ha anche affermato che: “La Türkiye è pronta ad aiutare in ogni modo. Siamo stati di grande supporto e continuiamo a sostenere l'integrità territoriale della Siria, la tolleranza, il rispetto per la diversità - e naturalmente sosteniamo anche la creazione di un ecosistema che permetta alla Siria di svilupparsi”.

“Una Siria stabile e prospera sarebbe un grande vantaggio per l'umanità”, ha aggiunto Simsek.

Lodi al QEF 2025

Riferendosi al Qatar Economic Forum, organizzato con il tema “La strada verso il 2030: Trasformare l’economia globale (The Road to 2030: Transforming the Global Economy) Şimşek ha elogiato l’evento per aver aperto uno spazio di dialogo in tempi turbolenti.

“L’economia mondiale si trova ad affrontare grandi incertezze, a partire dalla frammentazione del commercio globale, ma anche l’incertezza delle politiche economiche internazionali rappresenta un problema significativo,” ha dichiarato Şimşek, definendo il forum come “uno dei migliori ambienti per discutere sia delle sfide strutturali a breve termine sia delle opportunità e problematiche di lungo periodo.”

Il Ministro delle Finanze ha sottolineato che, pur mettendo in luce le difficoltà attuali, il forum promuove soluzioni basate sulla cooperazione, aggiungendo: “Ci sono stati molti colloqui sulle opportunità e sulla necessità di lavorare insieme per superare queste sfide.”

Şimşek ha inoltre sottolineato la “solida base di soft power” del Qatar e il suo “ruolo costruttivo” nella risoluzione dei conflitti regionali. “In questo senso, il forum è stato molto produttivo,” ha affermato, lodando l'opportunità di condurre ampi incontri bilaterali con leader politici e dirigenti del mondo degli affari.

“Normalmente, per incontrare così tante persone bisognerebbe viaggiare molto. Ma in due o tre giorni si fa molta strada e si impara tantissimo,” ha aggiunto.

Relazioni Türkiye-Qatar: Un grande potenziale ancora inutilizzato

Mentre Ankara cerca di rafforzare i legami economici nella regione, Şimşek ha evidenziato che tra la Türkiye e il Qatar esiste un potenziale significativo ancora non pienamente sfruttato.

“Le relazioni politiche sono eccellenti, ma non abbiamo ancora ampliato e approfondito i legami economici e commerciali in modo da riflettere questa realtà. Pertanto, credo che vi sia qui una grande opportunità non ancora colta,” ha dichiarato.

Şimşek ha inoltre sottolineato l’intento comune di collaborare in progetti di sviluppo da realizzare in Paesi terzi: “Vediamo un grande valore nell’unire le nostre forze non solo in Qatar e in Türkiye, ma anche in altri Paesi.”

Ricollegandosi alla visione del Presidente Recep Tayyip Erdoğan di ampliare le connessioni strategiche, Şimşek ha affermato: “Sotto la guida del Presidente Erdoğan, questo nuovo progetto di sviluppo, che collegherà il Golfo Persico alla Türkiye e, tramite essa, il Corridoio Centrale alla Cina e al Regno Unito, riveste un’importanza cruciale. Creare connessioni è fondamentale.”

Il Clima degli Investimenti in Türkiye

Nonostante i venti contrari a livello globale, la Türkiye continua ad attrarre investimenti diretti esteri (IDE), e Şimşek ha ribadito il suo ottimismo riguardo al futuro del Paese.

“Negli ultimi vent’anni, grazie alla stabilità macroeconomica e a una solida performance economica, la Türkiye ha attirato circa 280 miliardi di dollari in investimenti diretti esteri. Negli anni '80 e '90 questa cifra era di appena 15 miliardi di dollari,” ha dichiarato il ministro.

Sostenendo che la Türkiye resta una destinazione attraente per gli investitori, Şimşek ha evidenziato: “Un mercato interno di circa 90 milioni di persone, un PIL pro capite superiore ai 15.000 dollari, infrastrutture eccellenti e una forza lavoro di alta qualità — tutti questi fattori rendono la Türkiye un luogo molto interessante per investire.”

Şimşek ha ammesso che l’inflazione ha frenato i flussi di investimenti diretti esteri negli ultimi anni, ma ha anche espresso fiducia nel programma di riforme economiche in corso: “Ora stiamo affrontando questa sfida. Grazie alla stabilità macroeconomica e alle riforme, verrà creato l’ambiente necessario per un aumento degli IDE. Dobbiamo tuttavia proseguire nel percorso di miglioramento.