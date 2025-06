Domenica, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che le truppe inviate a Los Angeles garantiranno un'“ordine pubblico molto forte”, lasciando intendere la possibilità di dispiegare soldati anche in altre città.

“Ci sono persone violente, e non permetteremo loro di farla franca,” ha detto ai giornalisti in riferimento alle proteste contro le incursioni degli agenti dell'immigrazione in California. “Penso che vedrete un ordine pubblico molto forte,” ha aggiunto Trump.

Il presidente statunitense ha parlato con i giornalisti sulla pista dell'aeroporto di Morristown prima di salire sull'Air Force One diretto a Camp David.

Pochi minuti prima, le truppe avevano lanciato gas lacrimogeni e respinto un piccolo gruppo di manifestanti davanti a un centro di detenzione a Los Angeles.

Il dispiegamento di centinaia di membri della Guardia Nazionale è avvenuto nonostante l'opposizione del governatore della California, Gavin Newsom, che ha definito la mossa un tentativo di “creare una crisi artificiale.”

I funzionari dell'amministrazione Trump hanno promesso di adottare misure severe contro le manifestazioni, che si sono svolte per due giorni dopo che gli agenti dell'immigrazione statunitensi hanno effettuato incursioni nell'area di Los Angeles, provocando una reazione indignata da parte dei residenti.

La Casa Bianca ha dichiarato che Trump ha fatto ricorso a una legge raramente utilizzata, nota come Titolo 10, che consente la federalizzazione della Guardia Nazionale in caso di “ribellione o pericolo di ribellione contro l'autorità del Governo degli Stati Uniti.”

La Legge sull'Insurrezione degli Stati Uniti conferisce inoltre al presidente ampi poteri per dispiegare l'esercito sul territorio nazionale e utilizzarlo per il mantenimento dell'ordine pubblico, anche se Trump non l'ha ancora invocata.

Rispondendo a una domanda sull'eventualità di farlo, Trump ha dichiarato: “Stiamo valutando l'invio di truppe ovunque. Non permetteremo che questo accada al nostro Paese.”

Alla domanda su quale sarebbe il criterio per inviare i Marines statunitensi invece della Guardia Nazionale, Trump ha risposto che sarebbe lui a decidere. “Il criterio è quello che penso io,” ha detto.