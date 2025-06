Il Viceministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya e il membro della delegazione Oleksandr Bevz si sono incontrati a Istanbul con i rappresentanti di Germania, Italia e Regno Unito per allineare le posizioni prima dei colloqui diretti con la Russia.

Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri Heorhii Tykhyi, l’obiettivo dell’incontro era quello di coordinare le opinioni sui punti all’ordine del giorno dei negoziati tra Ucraina e Russia.

I delegati ucraini hanno ribadito il loro impegno per la pace, sottolineando la necessità di un cessate il fuoco completo, la possibilità di un vertice a livello di leader e misure umanitarie per rafforzare la fiducia.

In un messaggio sui social media, Tykhyi ha dichiarato: “Le parti hanno coordinato le loro posizioni prima dell’incontro previsto oggi tra le delegazioni di Ucraina e Russia”.

L’appello della delegazione ucraina per un “incontro tra i leader” e un cessate il fuoco giunge mentre la Türkiye ospita l’ultimo round di colloqui, nell’ambito degli sforzi diplomatici in corso come mediatrice.

L'Ucraina è pronta a "compiere i passi necessari per la pace"

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il suo Paese è pronto a "compiere i passi necessari per la pace" in vista dei colloqui previsti per lunedì.

Durante un incontro con i leader della NATO in Lituania, Zelensky ha affermato: "Siamo pronti a compiere i passi necessari per la pace", aggiungendo che, se la Russia dovesse ostacolare i colloqui di Istanbul e non si dovessero ottenere risultati, “saranno urgentemente necessarie nuove sanzioni”.

La delegazione ucraina è giunta a Istanbul per il secondo round di negoziati diretti con la Russia.

Secondo fonti del Ministero degli Esteri della Repubblica di Türkiye, i colloqui sono previsti per lunedì alle ore 13:00 (ora locale) e si terranno presso il Palazzo Çırağan a Istanbul.